MaisProg zur Erntezeitprognose für Silomais wieder online

"MaisProg", das Erntezeitprognosemodell für Silomais des Deutschen Maiskomitees e.V. (DMK), ist ab sofort wieder online verfügbar. Wie das DMK mitteilt, steht den Mais anbauenden Betrieben damit ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Verfügung, den Abreifezustand ihrer Silomaisbestände einzuschätzen.Das Prognosemodell verrechnet zur Ermittlung des optimalen Erntezeitpunktes mehrere Parameter wie etwa die Temperatur, die Globalstrahlung, den Niederschlag und das daraus abgeleitete pflanzenverfügbare Bodenwasser. Der regionalspezifische Aussaattermin wird zusätzlich berücksichtigt. Das Netz an Wetterstationen zur Vorhersage des aktuellen TSGehaltes wurde in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Hierdurch erhalten die Anwender präzisere Angaben über den Abreifeverlauf und des zu erwartenden Erntetermins ihrer Maisbestände.MaisProg kann von allen Interessierten aus der Landwirtschaft, der Beratung und der Züchtung kostenfrei genutzt werden, sowohl auf dem stationären PC als auch mit dem Smartphone. Das DMK entwickelte MaisProg gemeinsam mit der Christian-Albrechts- Universität in Kiel, dem Julius Kühn-Institut in Braunschweig, den landwirtschaftlichen Länderdienststellen und dem Deutschen Wetterdienst.Weitere Informationen sind unter www.maisprog.de erhältlich.