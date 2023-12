Mais im Alltag – DMK auf der Grünen Woche 2024

Vom 19. bis 28. Januar 2024 ist das Deutsche Maiskomitee e. V. zum bereits neunten Mal in Folge mit einem Stand auf der Grünen Woche, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin vertreten. Zu finden ist das DMK auf dem ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 an Stand 3.2 | 309. Das DMK lädt alle Besucher zum Dialog ein und wird dabei die Kulturpflanze Mais von einer für die meisten wohl eher ungewohnten Seite präsentieren.Der Fokus liegt auf der industriellen Verwertung von Mais und den unterschiedlichsten Produkten, bei deren Herstellung Mais als Rohstoff zum Einsatz kommt. Die Präsentation dieser Maisprodukte stellt bereits ein Highlight dar, denn die Exponate werden integriert in einer begehbaren Dreizimmerwohnung ausgestellt. Dass der Vielfalt keine Grenzen gesetzt sind, wird vor Ort sogar in Echtzeit demonstriert. Zum Einsatz kommen wird zu diesem Zweck ein 3D-Drucker und das Druckmaterial Polyactid (PLA). PLA ist ein auf Maisstärke und Milchsäure basierter Kunststoff, der eine Alternative zu erdölbasierten Kunstoffen darstellt.Mit diesem Konzept möchte das DMK ein Zeichen für die Vielfalt des Maises setzen und auf die breite Palette von nachhaltigen Verwertungsmöglichkeiten hinweisen, ganz nach dem diesjährigen Motto des ErlebnisBauernhofs „Ernährung sichern. Natur schützen“. Tickets für die Grüne Woche können über www.gruenewoche.de/de/besuchen/tickets erworben werden.