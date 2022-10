Grüne Woche: Landwirtschaft wieder zum Anfassen

Nach der digitalen Veranstaltung im Januar 2022 wird die kommende, inzwischen 88. Internationale Grüne Woche vom 20. bis 29. Januar 2023 wie gewohnt in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm stattfinden. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird das Deutsche Maiskomitee e. V. (DMK) auf dem ErlebnisBauernhof in der Halle 3.2 am Stand 3.2 B05 vertreten sein und Interessierten aus Landwirtschaft, Politik und Beratung, aber auch Verbraucherinnen und Verbrauchern Informationen über den Anbau und die Verwertung von Mais präsentieren. Der ErlebnisBauernhof ist eine Initiative mehrerer landwirtschaftlicher Organisationen und soll Entwicklungen in der modernen Landwirtschaft demonstrieren und zum Dialog einladen.



Sei es für die Tierfütterung, die Nutzung als industrieller Rohstoff oder zur Energiegewinnung in der Biogasanlage – die mit etwa 2,5 Mio. ha Anbaufläche zweitgrößte Ackerkultur nach Weizen ist aus Deutschlands Landwirtschaft nicht wegzudenken. Züchtung und optimierte Anbautechnik haben sie zu einem effizienten und ressourcenschonenden Fruchtfolgeglied werden lassen. Mais liefert damit einen beträchtlichen Beitrag zu mehr Biodiversität und zum Klimaschutz. Selbstverständlich sollen auch diese wichtigen Themen unserer Zeit ausführlich am Stand des DMK zur Sprache kommen.



Die IGW, erstmals 1926 abgehalten, gilt als die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau und wird jedes Jahr von Hunderttausenden Gästen besucht.