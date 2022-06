Familienspaß im Maislabyrinth

Der Juli läutet dieses Jahr bundesweit den Start der Sommerferien und damit die Urlaubszeit ein. Passend dazu laden wieder zahlreiche Maislabyrinthe Groß und Klein dazu ein, sich auf verwinkelten Pfaden einen Weg durch dicht bewachsene Maisfelder zu bahnen. Wie das Deutsche Maiskomitee e.V. (DMK) berichtet, hat der Mais im Laufe des Julis in Deutschland vielerorts eine ausreichende Höhe erreicht, so dass dem Familienspaß nichts mehr im Wege steht.Der Kreativität sind bei der Gestaltung der Labyrinthe kaum Grenzen gesetzt. So wurden auch in diesem Jahr wieder viele Wegenetze angelegt, die von oben betrachtet interessante Motive und Muster ergeben. Mancherorts wird die Suche nach dem Ausgang auch schon einmal verbunden mit einem spannenden Quiz oder einer Schnitzeljagd, bei der das Lösen kleiner Aufgaben mit einem Preis belohnt wird. Viele Betreiberinnen und Betreiber erschaffen auf ihrem Grund regelrechte Paradise für Kinder, beispielsweise durch Wasserrutschen, Erlebnishöfe, Kletterparks, Minigolf und Streichelzoos. Oftmals wird in diesem Rahmen auch auf spielerische und unterhaltsame Weise über landwirtschaftliche Themen und Maisanbau aufgeklärt. Die Labyrinthe leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Agrarbranche.Maislabyrinthe sind in Deutschland in vielen Regionen vertreten. Bei der Suche nach einem passenden Ausflugsziel hilft eine interaktive Karte, die unter folgendem Link eingesehen werden kann: www.proplanta.de/... . Das DMK empfiehlt, die dort hinterlegten Kontaktdaten zu nutzen, um sich über Öffnungszeiten zu informieren. Die Zeitspanne in der die Maislabyrinthe ihre Pforten öffnen reicht in den meisten Fällen von Juli bis September.