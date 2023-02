Einladung zur IMIR-Mitglieder und Informationsversammlung

Am 10. Februar 2023 lädt der Internationale Mais- und Informationsring (IMIR) zu seiner 53. Mitglieder- und Informationsversammlung im Elsass ein. Die öffentliche Tagung wird um 9.15 Uhr eröffnet und im französischen Sainte Croix-en-Plaine im Sitzungssaal der Landwirtschaftskammer Elsass stattfinden.



Ab 9.45 Uhr startet eine Vortragsreihe, in deren Rahmen drei Referenten ihr Expertenwissen teilen. Die Themenschwerpunkte der Vorträge lauten „Wasserschonende Bodenbearbeitung unter dem Vorzeichen der Klimaerwärmung“ und „Umsetzung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik und ihre Auswirkungen auf den Maisanbau in Deutschland und Frankreich“.



Im Anschluss findet zum Ausklang der Veranstaltung ein gemeinsames Mittagessen im Tagungsgebäude statt, dem gegen eine geringe Kostenpauschale beigewohnt werden kann. Um die Planung zu vereinfachen bittet der IMIR um eine kurze Benachrichtigung per E-Mail an „hsprich@cornexo.de“.



Die genaue Adresse der IMIR-Versammlung lautet:

68127 Sainte Croix-en-Plaine (F)

11 Rue Jean Mermoz

Sitzungssaal der Chambre d’Agriculture Alsace