Die Sitzung des Ausschusses Futterkonservierung und Fütterung des Deutschen Maiskomitees e. V. (DMK) findet am 22. und 23. März 2023 im sächsischen Lichtenwalde beim Sächsischen Landeskontrollverband und der Landwirtschaftlichen Kommunikations- und Servicegesellschaft (LKS) statt. Nach den Corona-Pausen der letzten Jahre kann die Veranstaltung nun erstmals wieder in Präsenz durchgeführt werden. Die geplanten Fachvorträge greifen u. a. die Themen „Einfluss des teilweisen Ersatzes von Rapsextraktionsschrot durch weiße Lupine in der Fütterung von Mastbullen bei variierendem Platzangebot“, „Futterqualitäten 2022 von Mais in Niedersachsen und Auswirkungen des Klimawandels“ und „Futterwert, Gäreigenschaften und Eignung von Sorghum-Ganzpflanzensilage im Vergleich zu Maissilage“ auf. Geleitet wird die Veranstaltung durch den Ausschussvorsitzenden Professor Karl-Heinz-Südekum.Ab dem 21. Februar besteht die Möglichkeit sich über die DMK-Website unter www.maiskomitee.de/termine für die Veranstaltung anzumelden und das detaillierte Programm einzusehen.