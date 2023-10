DMK auf der Grünen Woche 2024

Vom 19. bis 28. Januar 2024 ist das Deutsche Maiskomitee e.V. (DMK) wieder mit einem Stand auf der Grünen Woche in Berlin vertreten. Vor Ort können sich Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Interessierte aus Landwirtschaft, Politik und Beratung rund um den Anbau und die Verwertung von Mais informieren und mit dem DMK in Kontakt treten. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird das DMK auf dem ErlebnisBauernhof in der Halle 3.2 am Stand 3.2/309 zu finden sein. Der ErlebnisBauernhof wird vom Forum Moderne Landwirtschaft organisiert und soll Entwicklungen in der Landwirtschaft demonstrieren und zum Dialog einladen.



Am Stand des DMK wird 2024 die industrielle Verwertung von Mais im Vordergrund stehen. Oftmals begegnen uns viele Mais-Erzeugnisse unbemerkt im Alltag, zum Beispiel als Stärkezusatz in Nahrungsmitteln, beim Zähneputzen oder beim Kauf von Kleidung und Elektronik. Mit zahlreichen Exponaten möchte das DMK daher die Rolle des Maises als nachhaltigen Rohstoff veranschaulichen.



Die Grüne Woche, erstmals 1926 abgehalten, gilt als die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau und wird jedes Jahr von Hunderttausenden Gästen besucht.