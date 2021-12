DMK-Sortenspiegel mit aktualisierten Ergebnissen

Ab sofort stehen im Sortenspiegel des Deutschen Maiskomitees e.V. (DMK) die Ergebnisse der Sortenprüfungen des vergangenen Jahres abrufbereit. Wie üblich bietet die Online-Version des Sortenspiegels neben den Sortenbeschreibungen des Bundessortenamtes und dem aktuellen Vertriebssortiment der Maiszüchter auch die Ergebnisse sämtlicher Landessortenversuche der Länderdienststellen und Landwirtschaftskammern. Auch die Daten der EU-Sortenprüfungen für Silo- und Körnermais (EUP), zur Verfügung gestellt von der Pro-Corn GmbH, stehen in der aktualisierten Fassung bereit.Registrierte Nutzer oder DMK-Mitglieder finden über ihren Sortenspiegel-Login auf der DMKHomepage oder unter www.sortenspiegel.de die bereitgestellten Daten. Das Programm macht es möglich, interessante Sorten zu markieren und als Favoriten zu speichern. Auch beim nächsten Login stehen diese Daten weiterhin zur Verfügung. Die ausgewählten Informationen können anschließend direkt in eine PDF-Datei umgewandelt und ausgedruckt werden.Doch auch ohne Sortenspiegel-Login ist ein Zugang möglich, in dieser Version können grundlegende Informationen zu den Maissorten, wie Vertriebsinhaber oder Sortenstammdaten, abgerufen werden.