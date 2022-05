DMK-Jahrestagung wieder in Präsenz

Am 21. Und 22. November 2022 plant das Deutsche Maiskomitee e.V. (DMK) seine Jahrestagung unter Beachtung geltender Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder in Präsenz abzuhalten. Als Veranstaltungsort wurde das Berliner Hotel Maritim ProArte ausgewählt.Das Tagungsprogramm umfasst neben den Jahressitzungen der Fachausschüsse „Ökonomie und Markt“ und „Züchtung, Sorten- und Saatgutwesen“ auch die Mitgliederversammlung sowie die Vorstellung des Geschäftsberichts. Neben der traditionellen und festlichen Verleihung des Goldenen Maiskorns an verdiente Persönlichkeiten, wird ebenso der DMK-Förderpreis für herausragende Forschungsarbeiten aus dem Gebiet des Maisanbaus Teil der Agenda sein. Beide Auszeichnungen konnten in den letzten Jahren nur virtuell übergeben werden. Der Einsendeschluss für die Bewerbung um den DMK-Förderpreis ist der 1. August 2022. Teilnahmebedingungen und Details zur Ausschreibung können unter https://www.maiskomitee.de/... nachgelesen werden.