DMK-Jahrestagung 2023 in Celle

Zur diesjährigen Jahrestagung lädt das Deutsche Maiskomitee e.V. (DMK) am 20. und 21. November 2023 nach Celle in die „Congress Union Celle“ ein. Neben internen Veranstaltungen stehen die Sitzungen der DMK-Fachausschüsse „Ökonomie und Markt“ sowie „Züchtung, Sorten- und Saatgutwesen“ auf dem Programm. Dort diskutieren die Tagungsteilnehmer in öffentlicher Runde über aktuelle Themen und Entwicklungen und welchen Beitrag der Mais dazu leisten kann. Die Grundlage für die Diskussionsrunden schaffen Referentinnen und Referenten mit einer Reihe von Fachvorträgen.



Die öffentliche Sitzung des Fachausschusses „Ökonomie und Markt“ am Nachmittag des 20. November befasst sich in diesem Jahr mit der derzeitigen Marktsituation und den Perspektiven des Maisanbaus in Deutschland. Weiterhin werden die Zukunftsaussichten des Maises im Biogasbereich sowie seine Rolle bei der Milchproduktion diskutiert. Der Fachausschuss „Züchtung, Sorten- und Saatgutwesen“ wird seine öffentliche Sitzung am Vormittag des 21. Novembers abhalten. Themen sind hier die Maissaatgutproduktion im südlichen Rheintal sowie Trends auf dem Saatgutmarkt. Darüber hinaus werden Neuheiten aus dem Bereich Saatgutbehandlung besprochen sowie ein Überblick zum Stand der Forschung in der Maiszüchtung gegeben.



Der DMK-Förderpreis wird wie gewohnt im Rahmen des traditionellen Gesellschaftsabends am ersten Konferenztag überreicht. Mit dem Preis werden außergewöhnliche und praxisorientierte wissenschaftliche Arbeiten rund um das Thema Mais gefördert und ausgezeichnet.