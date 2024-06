Plätze frei für Sport-Camps, Lernferien und Outdoor-Reisen

Sechs Wochen Sommerferien – das ist jede Menge Zeit, in der Kinder etwas erleben möchten und betreut sein müssen. Gut, dass es bei den Sport-Camps, Lernferien oder Outdoor-Reisen der Jugendherbergen im Rheinland noch freie Plätze gibt. Für Kinder ab acht Jahren werden rundum betreute Aktivreisen mit verschiedenen Programmen angeboten.Mutige Klettersportfans finden beim „“ in der Jugendherberge Nideggen neue Herausforderungen. Hier begleiten professionelle Trainer*innen die Teilnehmenden durch eine Woche voller Höhenmeter.In den Ferien Englisch lernen ohne Schulstress? Das geht, wenn es dabei so abwechslungsreich zugeht wie bei der „“ in der Jugendherberge Monschau-Hargard. Die englischsprachige Ferienwoche macht mit dynamischen Spielen und zahlreichen Unternehmungen vor allem großen Spaß.Alle, die gerne draußen sind, stellen sich bei der „“ in der Jugendherberge Simmerath-Rurberg ihren Abenteuermix selbst zusammen. Natur- und Abenteuersport im hauseigenen Hochseilgarten, auf dem Rursee und in den Eifelwäldern stehen hier im Mittelpunkt.Bei den Bau- und Konstruktions-Ferien „“ in der Jugendherberge Neuss dreht sich alles ums Beobachten und Ausprobieren, Testen und Experimentieren. Seifenkisten konstruieren, um damit Rennen zu fahren, Solarkocher selbst bauen oder Mini-Roboter mit Lichtsensoren starten, alle Experimente bieten Raum für reichlich Kreativität und großartige Ferienerlebnisse.Eine einwöchige Ferienfreizeit kostet ab 399 Euro pro Person, einschließlich Unterbringung, Verpflegung, Betreuung und Programm. Den Online-Katalog „“ mit Infos zu allen Angeboten sowie eine Übersicht der freien Plätze gibt es unter www.jh-ferien.de . Das DJH-Service-Team der Jugendherbergen im Rheinland berät unter 0211-3026 3026 sehr gerne auch persönlich.