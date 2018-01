So gut passen Wellness-Programm und Jugendherberge zusammen

In hektischen Zeiten wächst der Wunsch nach mehr Achtsamkeit im Leben. Hier setzen die Jugendherbergen in Norddeutschland mit ihren entschleunigenden Reiseangeboten für Erwachsene und Teenager an: Unter professioneller Anleitung erlernen die Gäste Entspannungstechniken und gesunde Ernährungsweisen, um sie später zu Hause in ihren Alltag integrieren zu können. Eine regenerierende Atempause mit nachhaltigem Lerneffekt.Das Angebot der beiden freundlich und modern eingerichteten Jugendherbergen in Dahme und Lauenburg ist vielfältig: Entschlacken und entspannen mit einer Fastenwoche an der Ostsee. Frische Seeluft einatmen und die eigene Stimme stärken. Wohltuende Massagetechniken erlernen und genießen. Die Yoga-Matte ausrollen, sich ganz auf die eigene Atmung konzentrieren und in Asanas (Körperhaltungen) Kraft schöpfen. Das ist Erholung für Körper, Geist und Seele.Im Gegensatz zu den bewährten Gruppen- und Familienprogrammen der Jugendherbergen richten sich die Wellness-Kurse insbesondere an Reisende, die sich einzeln oder zu zweit Entspannung gönnen möchten. Alle Kurse werden von speziell ausgebildeten, professionellen Trainern geleitet. So ist sichergestellt, dass jeder Teilnehmer die Übungen korrekt erlernt.Bei der Fastenwoche in der Jugendherberge Dahme gönnen die Teilnehmer sich und ihrem Körper eine wohlverdiente Auszeit. Gesunde Fastenverpflegung, Entspannungsgymnastik, Yoga-Einheiten, autogenes Training und Massagen reinigen den Körper und sorgen für innere Balance. Die Erfahrung des Fastens bildet eine wunderbare Grundlage für neue und gesündere Essverhalten und Lebensgewohnheiten.Reisetermin: 02. - 09.03.20187 Übernachtungen mit Vollpension (hochwertige Fastenverpflegung)inkl. Bettwäsche und Handtücher, Kursprogramm und Nutzung der StrandSpa-Sauna und des -badsPreis pro Person (ab 16 Jahren): 507 Euro (Zweibettzimmer) bzw. 531 Euro (Einzelzimmer)Zimmer mit eigener Dusche/WC zum Aufpreis von 7 Euro möglichInfos und Buchung unter www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 04364 470173Die Stimme ist das wohl schönste Instrument überhaupt. Warum also nicht der eigenen Stimme mehr Kraft und Ausdruck verleihen? Zum Atmen, Sprechen und Singen lädt die Jugendherberge Dahme – ruhig und direkt am Steilufer mit herrlichem Ostseeblick gelegen – mit ihrem Stimmtraining ein. Die Kursleiterin, selbst ausgebildete Flötistin und Sängerin, vermittelt hilfreiche Tricks, wie sich die Stimme reaktivieren und stärken lässt. Ein perfekter Kurs für Menschen, die im Beruf oder Hobby auf eine starke Stimme zählen müssen.Reisetermin: 03. - 08.04.20185 Übernachtungen mit Vollpension im Zweibettzimmer und mind. 22 UnterrichtsstundenPreis pro Person: 330 Euro (14-26 Jahre) bzw. 365 Euro (ab 27 Jahren)Check-in unter www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 04364 470173So erholsam kann Ostern sein: Beim Massagekurs in der modernen Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ dreht sich alles um das (Wohl-)Fühlen. In entspannter Atmosphäre lernen die Teilnehmer von einer medizinischen Masseurin, wie sie mit aromatischen Ölen und den richtigen Handbewegungen Verspannungen lösen können. Nach den gegenseitigen Massagen rundet ein Gang in die hauseigene Sauna oder ein Spaziergang an der Elbe das Wohlfühl-Programm ab.Reisetermin: 30.03. - 02.04.20183 Übernachtungen mit Vollpension im Zweibettzimmer mit Dusche/WCinkl. Kurs, Massage-Ausstattung, Nutzung des Sauna- und FitnessbereichsPreis pro Person (ab 18 Jahren): 299 EuroCheck-in unter www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 04153 598880Dank Yoga finden viele Menschen zu einem achtsameren Umgang mit sich selbst. Und es ist nie zu spät, um einzusteigen: Während des Wochenendkurses in der Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ steigen die Teilnehmer in die Kunst des Hatha-Yogas ein. Sie lernen Atemübungen und die entspannte stabile Körperhaltung – die sogenannten Asanas. Auch Meditationseinheiten, Tiefenentspannung und die Theorie des Yoga stehen auf dem Programm. Inklusive Blick auf die Elbe.Reisetermine: 01. - 03.06.2018 sowie 21. - 23.09.20182 Übernachtungen mit Vollpension im Einzel- oder Zweibettzimmer mit Dusche/WCinkl. 10 Stunden Kurs und Nutzung des Sauna- und FitnessbereichsPreis pro Person (ab 16 Jahren): 239 Euro (Zweibettzimmer) bzw. 263 Euro (Einzelzimmer)Check-in unter www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 04153 598880