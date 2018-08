MusikSommer Open Air Stade für alle

Sommerzeit ist Festivalzeit. Das gilt auch in der Jugendherberge Stade. Bereits zum 4. Mal veranstaltet sie das MusikSommer Open Air auf ihrer kleinen Waldbühne, die seit diesem Jahr auch mit einem stabilen Dach in Sonnensegel-Optik ausgestattet ist. Eingeladen sind alle Gäste und Interessierten aus der Region.„Wir möchten unsere Jugendherberge mit dem Festival gern für alle Menschen öffnen, die Spaß an Musik und an der Begegnung mit anderen Menschen haben“, erklärt Herbergsleiterin Ina Isernhagen den Hintergrund des MusikSommers. Gleichzeitig ist das Open Air eine gute Gelegenheit, einmal Herbergsluft zu schnuppern: Denn Arnth und Ina Isernhagen bieten zwei Hausführungen an. „So bekommt man einen Einblick, was wir als Jugendherberge heute alles bieten“, so die beiden Hausleiter.Beim MusikSommer wird Herbergsvater Arnth Isernhagen den Grillmaster geben und für ein leckeres Barbecue mit marinierten Nackensteaks und Bratwurst vom Metzger sowie hausgemachtem Krautsalat sorgen. Auch sonst wird für das leibliche Wohl gesorgt sein: Das Haus wartet mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen, gekühlten Getränken und Cocktails auf. Los geht’s ab 13 Uhr. Die Bands und Chöre rocken ab 14 Uhr die Bühne. Besonderes Schmankerl: Der Eintritt ist frei.13.00 Uhr Hausführung14.00 Uhr Big Band des Vincent-Lübeck-Gymnasiums aus Stade15.15 Uhr Belle Alliance – Hamburgs erster lesbisch-schwuler Chor16.00 Uhr Chor Buxterhuder Stieglitzer, Kinder- und Jugendchor16.15 Uhr Hausführung16.45 Uhr Rockband der ev. Jugend Uelzen18.00 Uhr Jonas Remm, Folkmusiker19.00 Uhr Drachenflug unplugged, Steampunk-BandDie Jugendherberge ist am besten zu Fuß erreichbar. Gäste von außerhalb finden am STADEUM kostenlose Parkmöglichkeiten. Und wer gleich spontan ein Urlaubswochenende in Stade einlegen möchte: Es sind noch ein paar Betten in der Jugendherberge frei. Infos und Buchungen sind unter der Tel. 04141 46368 oder unter www.stade.jugendherberge.de möglich.