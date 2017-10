Gemütliche Kurztrips im Winter

Jetzt wird’s gemütlich! Und zwar in den Jugendherbergen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Denn mittlerweile sind die Jugendherbergen auch bei Familien, Paaren und Alleinreisenden ein beliebter Treffpunkt. Hier kommt man unkompliziert ins Gespräch. Kinder finden schnell Anschluss und dürfen sich in den Häusern frei bewegen. Sie freuen sich über große Außengelände, Spielzimmer und Spielgeräte.Und es gibt immer etwas zu entdecken: In Lübeck verwandeln Weihnachtsmärkte die gesamte Altstadt in ein stimmungsvolles Winter-Wunderland. Mit seinem lebhaften Treiben im Hafen an der Elbe und den roten Backsteinfassaden in der historischen Speicherstadt ist Hamburg auch in der kalten Jahreszeit eine Reise wert. Auf die Nordseeinsel Föhr lockt der traditionelle Brauch des Biike-Brennens im Februar. Wer mehr bei sich selbst sein möchte, findet während der Fastenwoche in Lauenburg Ruhe und Entspannung. So ist der Alltag schnell vergessen. Eine kurze und willkommene Auszeit.Diese Programme bieten die Jugendherbergen im Norden – und schenken ihren Gästen damit neue Inspiration im Winter:Funkelnde Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln, Marzipan und heißem Punsch tauchen die historische Altstadt von Lübeck in weihnachtliches Flair. Mit dem Programm der Jugendherberge „Vor dem Burgtor“ entdecken Familien die berühmten Lübecker Weihnachts- und Kunsthandwerkermärkte. Vom Aussichtsturm der Petrikirche können sie den Blick über das Lichtermeer der UNESCO-Welterbe-Stadt schweifen lassen. Schöner lässt sich die Weihnachtszeit kaum einläuten.Familienprogramm | Reisetermin: 25.11.2017 - 20.12.20172 Übernachtungen mit Halbpension im FamilienzimmerPreis pro Person: 73 Euro (ab 6 J.) bzw. 60 Euro (3-5 J.); Kinder bis 2 Jahre reisen kostenfrei mitGleich anmelden unter www.jugendherberge.de/... oder per Telefon 0451 33433Großstadt-Abenteuer zum kleinen Preis: Von der Jugendherberge an der Horner Rennbahn aus sind Eltern und ihre Kids in wenigen Minuten per U-Bahn in der Innenstadt. Elphi, Hafenrundfahrt, Musical-Besuch, Shopping-Tour, Museumsbesuch… Alles ist nur einen Steinwurf entfernt. Inklusive sind die Stadtrundfahrt mit der „Blauen Linie“, der öffentliche Nahverkehr und die Hamburg Card für vergünstigten Eintritt in viele Sehenswürdigkeiten.Familienprogramm | Reisetermine: 01.11.2017 - 22.12.2017 und 02.01.2018 - 28.02.20182 Übernachtungen mit Frühstück im Familienzimmer mit Du/WCPreis pro Person: 89 Euro (ab 13 J.); 68 Euro (6-12 J.); 48 Euro (3-5 J.); Kinder bis 2 Jahre kostenfreiHier geht’s zum Check-in: www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 040 5701590Auf der Nordseeinsel Föhr wartet ein funkelndes Lichtermeer. Beim sogenannten Biike-Brennen am 21. Februar entzünden die Nordfriesen traditionell hohe Holzstöße, um die Geister des Winters zu vertreiben. Nach dem stimmungsvollen Fackelumzug genießen Einheimische und Gäste gemeinsam die knisternden Flammen. Das fröhliche Feuerfest auf Föhr findet in direkter Nähe zur Jugendherberge Wyk statt. Was nicht jeder weiß: Das Biike-Brennen ist ein so besonderer Brauch, dass es 2014 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde.Programm für Alleinreisende, Paare und Familien | Reisetermin: 20. - 22.02.20182 Übernachtungen mit Frühstück im MehrbettzimmerPreis pro Person: 62,20 Euro (ab 27 J.) bzw. 53,20 Euro (bis 26 J.)Zuschlag für eigenes Bad (Dusche/WC): 6 Euro p.P.Infos und Buchung unter www.jugendherberge.de/... oder telefonisch 04681 2355Nach dem weihnachtlichen Festschmaus sehnt sich der Körper nach Leichtigkeit und Entspannung. Genau der richtige Zeitpunkt für eine reinigende Fastenwoche. Dabei werden die Selbstheilungs- und Abwehrkräfte gestärkt. Körper und Geist kommen zur Ruhe. Jeglicher Stress ist vergessen. Das Programm in der komfortablen Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ direkt an der Elbe bietet hochwertige Fastenverpflegung, Entspannungsgymnastik, tägliches Hatha Yoga, autogenes Training und Massagen. Die grüne Umgebung lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und kleinen Wanderungen ein. Wer mag, entspannt abends in der hauseigenen Sauna.Kursprogramm | Reisetermin: 19. - 26.01.20187 Übernachtungen mit Vollpension im Einzel- oder DoppelzimmerPreis pro Person im Doppelzimmer mit Du/WC: 550,00 Euro (ab 16 J.)Preis pro Person im Einzelzimmer mit Du/WC: 620,00 Euro (ab 16 J.)Zur Entschleunigung geht’s hier: www.jugendherberge.de/... oder unter 04153 598880So wird der Winter zu einem ganz besonderen Highlight.