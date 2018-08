Fit und sportlich auf Klassenfahrt

Außerhalb des Klassenzimmers verhalten sich Lehrer und Schüler oft ganz anders als im Schulalltag. Warum also nicht die Klassenfahrt nutzen, um aus der Klasse ein richtig gutes Team zu machen und gemeinsam fit zu werden? Die Jugendherbergen im Norden bieten dafür vielfältige Programme an. Sie haben Erlebnischarakter und werden von professionellen Betreuern wie Erlebnispädagogen und spezialisierten Sporttrainern begleitet. Hier die Highlights für 2018 und 2019:Wer es schafft, einmal auf dem Brett zu stehen, das im Wassersport die Welt bedeutet, ist stolz wie Oskar. Bei den ersten Stehversuchen feuern sich die Schüler automatisch gegenseitig an. So stärkt eine sportliche Klassenfahrt sowohl das Gemeinschaftsgefühl als auch die individuelle Fitness und das Selbstbewusstsein. Lizenzierte Trainer vermitteln die Grundtechniken im Stand-Up-Paddling (SUP) oder Windsurfing, so dass die Schüler ein Gefühl für die Wassersportart bekommen. Wattwanderungen, Schiffsfahrten oder Strandaktivitäten runden das Programm der Klassenfahrt ab.Die Nordsee-Jugendherberge Hörnum auf Sylt bietet die auf eine Sportart spezialisierten Klassenfahrten „Sylt Surfing“ und „SUP meets Sylt“ für Schüler ab der 7. Klasse an. Aufs Board geht’s unter jugendherberge.de/klamo/526 oder telefonisch 04651 / 880294. Wer lieber in beides – SUP und Surfen – hinein schnuppern und gleichzeitig ein buntes Programm in der Stadt und am Ostsee-Strand erleben möchte, reist in die Jugendherberge Kiel zum Programm „Surf’n City“. Infos und Anmeldung unter jugendherberge.de/klamo/531 oder Tel. 0431 / 731488.Eine andere Art von Klassenfahrten bringt alle Muskelgruppen gleichermaßen auf Trapp, indem viele unterschiedliche Sportarten betrieben werden. So schwingt sich die Klasse beispielsweise für einen Tag im Hochseilgarten in luftige Höhen. Hier ist durchaus Mut gefragt. Auf ein koordiniertes Zusammenspiel der Gruppe kommt es an, wenn sich die Teens die Paddel schnappen und zur Kanutour aufbrechen. Weitere sportliche Highlights sind z.B. Wasserski und Fahrradfahren.Zu solchen sportlich vielfältigen Klassenfahrten laden u.a. die Jugendherbergen Plön und Glückstadt ein. Das Motto „Zu Wasser – zu Lande – in der Luft“ bringt die Schüler rund um den Plöner See ins Schwitzen. Der erste Schritt zum Startschuss: jugendherberge.de/klamo/543 oder Tel. 04522 / 2576. Den „Triathlon light“ gibt es in Glückstadt und Umgebung, buchbar unter jugendherberge.de/klamo/697 oder Tel. 04124 / 604455.Neugierig, wie das aussieht? Die Filme über die Jugendherbergen Glückstadt und Plön geben einen Einblick in das Angebot: www.glueckstadt.jugendherberge.de sowie www.ploen.jugendherberge.de Bei manchen Klassen steht das Teambuilding noch stärker im Vordergrund als die sportliche Aktivität. Dann sind erlebnispädagogische Programme gefragt – das ist Teamtraining mit großem Spaßfaktor. Bei Kooperationsaufgaben, Team-Kletteraktionen und Floßbau wird das Miteinander in der Gruppe gestärkt. Die Schüler lernen, sich gegenseitig zu vertrauen und sich selbst mehr zuzutrauen. Ausgebildete Erlebnispädagogen leiten die Klasse an. Während des gesamten Programms sind die Kids und Teens meist draußen, bewegen sich an der frischen Luft und sind mitten in der Natur.Teamtrainings sind nach individueller Absprache in fast allen Jugendherbergen zwischen Nordsee und Ostsee möglich. Bereits bestehende Programme wie das „Team-Barometer“ von der Jugendherberge Westensee und das „Strand-Team-Abenteuer“ der Jugendherberge Schönberg können online unter jugendherberge.de/klamo/554 (Westensee) bzw. jugendherberge.de/klamo/548 (Schönberg) sowie telefonisch unter Tel. 04305 / 542 (Westensee) bzw. Tel. 04344 / 2974 (Schönberg) gebucht werden.Weitere aktive Programme für Klassenfahrten in Norddeutschland sind in den Broschüren „Klassen Mobil Nord 2019“ ab 5. Klasse und „Klassen Mobil Grundschule“ beschrieben. Diese können kostenfrei im Service-Center bestellt werden per E-Mail an service-nordmark@jugendherberge.de oder telefonisch unter 040 / 655995-66.