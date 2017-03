DIVSI unterstützt Jugendmedientag des Bayerischen Rundfunks

BR backstage 2017: Wie entstehen die Medien von heute und was muss man für diesen Beruf mitbringen?1.000 Jugendliche können beim Jugendmedientag mit dabei sein und auf dem Jugendmedientag des Bayerischen Rundfunks am 27. Juni hinter die Kulissen schauen. Sie haben sogar die Gelegenheit, in rund 150 Workshops zu erarbeiten.Im Sommer 2015 hatte der Bayerische Rundfunk zum ersten Mal und mit großer Resonanz einen unternehmensweiten Jugendmedientag für Schülerinnen und Schüler aller Schularten veranstaltet. Jetzt folgt die Fortsetzung, in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI).Dazu ein Interview mit Dr. Angelika Mayer, Projektleiterin für das Referat Bildungsprojekte des Bayerischen Rundfunks.