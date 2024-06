Neuer DEB-Standort in Eisenberg eröffnet

DEB-Gruppe

Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) ist mit seinen Tochterunternehmen einer der großen Bildungsträger in Deutschland, der sich auf Ausbildungen und berufliche Fort- und Weiterbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich spezialisiert hat.



Das Bildungsunternehmen ist mit seinen Tochterfirmen in sechs Bundesländern vertreten. Alle Ausbildungen an den Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen, Berufskollegs und Fachschulen des DEB führen zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss.



Das Fort- und Weiterbildungsangebot des DEB ermöglicht Interessierten, ihr Wissen zu neuen Themen auch nach der abgeschlossenen Berufsausbildung auf dem neuesten Stand zu halten.



Das DEB bietet zudem in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Lehrgänge, ESF-Maßnahmen, Integrationssprachkurse und weitere Maßnahmen an, in denen sich die Teilnehmenden für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt qualifizieren können.

