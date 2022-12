Die Weiterbildung zur Praxisanleitung startet in eine neue Runde

Im GAW-Institut für berufliche Bildung startete am 30.11.2022 ein neuer Lehrgang in die Weiterbildung zur Praxisanleitung in Meiningen . Die 15 Teilnehmenden kommen aus Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, der ambulanten Pflege sowie aus der Akutversorgung und begleiten zukünftig Schüler*innen in der Ausbildung zur Pflegefachkraft.In der 10-monatigen berufsbegleitenden Weiterbildung erwerben Fachkräfte des Gesundheits- und Sozialwesens u. a. Kenntnisse über Kommunikation und Gesprächsführung, ethische Entscheidungsfindung, Einführung ins Qualitätsmanagement und Methodik und Didaktik der Anleitung. Des Weiteren bekommen die Teilnehmenden eine Einführung in die Pflegewissenschaft. Theoretische und praktische Unterrichtsstunden bereiten darauf vor als Praxisanleitung die Auszubildenden schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranzuführen und aktiv mit den Pflegeschulen zusammenarbeiten zu können. Neben struktureller und methodischer Fachkenntnisse, liegt der Fokus auch auf dem Trainieren von sozialen und pädagogischen Fähigkeiten, die für den Umgang mit Auszubildenden, Kollegium, Leitung oder zu betreuenden Personen benötigt werden.Wer sich für eine Weiterbildung als Praxisanleitung interessiert, kann sich bei Fragen und Anmeldungen an das GAW-Institut in der Bernhardstraße 3 wenden.gemeinnützige GmbHStaatlich anerkannte Höhere Berufsfachschule für Gesundheits- und PflegeberufeBernhardstraße 398617 MeiningenTEL +49(0)3693|43 34-5FAX +49(0)3693|47 10-84MAIL meiningen@gaw.de WEB www.gaw.de FB www.facebook.com/GAWInstitut/