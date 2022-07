Kostenlose Erstberatung für eine Fassadensanierung

Energie sparen und Energieeffizienz sind in diesen Zeiten wichtiger denn je. Bauherren und Sanierer, welche die Fassade ihres Gebäudes dämmen wollen, können jetzt unkompliziert von einer Erstberatung profitieren. In Zusammenarbeit mit dem Wärmedämmverbundsystem-Spezialisten Sto SE & Co. KGaA bietet das Deutsche Energieberater-Netzwerk DEN e.V. eine für Bauherren kostenlose telefonische Erstberatung an. Die Kosten für diese Beratung durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater in Höhe von 100 € übernimmt Sto. Die Aktion läuft noch bis zum 31. März 2023.Weiterlesen unter https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/den-pm-14-2022/