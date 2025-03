Gemeinsam die Gebäudewende meistern

Gerade wenn internationale Partner dem Klima den Rücken kehren, ist es wichtig, sich zu widersetzten und jene Vereinbarungen zu achten, die eine (gute) Zukunft möglich machen. Die EU geht mit der Aktualisierung der europäischen Gebäuderichtlinie hier große Schritte: Sie zeichnet einen Weg, die Gebäudewende zeitnah und sozial verträglich zu organisieren und nimmt Mitgliedstaaten in die Pflicht, sich um ein lebensfreundliches Klima zu bemühen.so Stefanie Koepsell, Vorstandssprecherin des Deutschen Energieberater-Netzwerks (DEN) eVEine Novellierung des vieldiskutierten Gebäudeenergiegesetzes (GEG) - fristgerecht bis Ende Mai 2026 - ist also unumgänglich.Gerade deswegen sei es wichtig, die Erfahrungen der europäischen Nachbarn zu berücksichtigen.so Koepsell. Diese Überzeugung hat das DEN motiviert, ein europäische Energieberatertreffen zu organisieren, das erste seiner Art. Mit diesem soll amder Grundstein für einen konstruktiven Austausch und ein Netzwerk von engagierten Akteuren der Gebäudewende in ganz Europa gelegt werden. Ziel ist es, voneinander zu lernen: Wie übersetzen die anderen Länder die Vorgaben der EU, was hat es gebraucht, um eine digitales Gebäudelogbuch, eine Gebäude-ID zu entwickeln? Auch gemeinsame Positionen möchte man in dem zweitägigen Workshop erarbeiten: Wie wird der Beruf des Energieberatenden in anderen Ländern geschützt, wie Qualität in Beratung und Ausbildung sichergestellt, gefördert? Neben einem kurzen Einblick in die Energie- und Gebäudepolitik ausgewählter Länder dürfen Gäste sich über Vorträge von verschiedenen Akteuren aus dem europäischen Kontext freuen., so die Energieberaterin. Eine Anmeldung ist nach wie vor online möglich. Nicht nur mit der Veranstaltung im März sucht das DEN europäische Anstrengungen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Auch im eigenen Podcaststand zuletzt die neue Richtlinie der EU auf der Agenda. Sybil Steuwer vom BPIE, einem einflussreichen Think Tank im Bereich der europäischen Gebäudewende, hat in der letzten Folge erklärt, welche Vorgaben Deutschland in den kommenden Jahren umsetzen muss.Besonders hervorzuheben -weil eine große Herausforderung für die deutschen Behörden- seien demnach die Berichtspflichten der Mitgliedsländer. Diese müssen eine nationaleentwickeln. Dort sollen die Informationen aus digitalisierten(!) Energieausweisen, Renovierungspässen (die unseren Individuellen Sanierungsfahrplänen im Wohngebäudebereich entsprechen) und erhobenen Verbrauchsdaten berücksichtigt und ausgewertet werden. Deutschland ist das einzige (!) Land, das nur ein Register der Energieausweise führt, nicht aber speichert, welche Energieklassen die einzelnen Gebäude erreichen. Auch individuelle Sanierungsfahrpläne werden derzeit nicht zentral verarbeitet und sind nicht digitalisiert. Die Daten stehen allein dem Energieberatenden und dem Auftraggeber zur Verfügung. Ein Datenaustausch mit Kollegen ist nicht möglich. Alle anderen Mitgliedsländer sind da, so Steuwer, deutlich weiter, organisierten zum Teil sogar Förderung und Zertifizierung über eine zentrale Datenbank.betont Koepsell. Bei Verkauf oder Sanierung könne man so auf alle relevanten Informationen zugreifen und vermeide zusätzlichen Aufwand. Auch die Etablierung einer Gebäudedatenbank sieht die DEN-Vorstandssprecherin positivDoch auch das sieht die neue europäische Richtlinie vor: Die EU möchte schließlich nicht nur einen Überblick über den gegenwärtigen Zustand des Gebäudebestandes bekommen, sondern auch sicherstellen, dass die Länder die vorgegebenen Klimaschutzziele der Gebäudepolitik erreichen. Die Mitgliedsländer müssen deswegen einen Fahrplan entwickeln, wie Emissionen im Gebäudebereich eingespart werden können. Die Richtlinie spricht von. Die Länder sollen hier Meilensteine definieren, aufzeigen, wie beispielsweise „worst performing buildings“ (WPB) energetisch saniert werden können. Der Fokus soll künftig auch auf Lebenszykluskosten liegen, die neben dem Energiebedarf auch die Wirkung der verwendeten Baustoffe berücksichtigt. Darüber hinaus fordert die Richtlinie die Offenlegung von personellen und finanziellen Ressourcen. Regelmäßig soll geprüft werden, ob die Meilensteine erreicht werden und die Daten ein plausibles Bild abgeben. Gegebenenfalls möchte die EU Hilfestellung leisten, sicherzustellen, dass der Kampf um die Erhaltung der Lebensgrundlagen Früchte trägt.Neben dem Fokus auf Datenerhebung und Planung positioniert sich die EU in dem neuen Regelwerk auch zuundNeben einer Vereinheitlichung werden hier insbesondere Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand in den Blick genommen. Weitere Details können Sie der neuen Folge des „Aktuelles Energiestudios“ entnehmen.Das aktuelle Energiestudio: https://deutsches-energieberaternetzwerk.de/19-europaeische-gebaeuderichtlinie-welche-aenderungen-erwarten-uns-durch-die-epbd/ Anmeldung für das europäische Energieberatertreffen: https://intern.den-ev.de/?veranstaltung=114768