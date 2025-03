Ein Berufsbild fürs Klima, für qualifizierte Energieberatungen

2

30% der Emissionen Deutschlands gehen auf den Gebäudebereich zurück: Fossile Heizungen, ungedämmte Häuser und ein Stagnieren der Sanierungsquote fressen hier das verbleibende CO-Budget, zwingen die Politik zum Handeln – oder sollten es zumindest. Um dem entgegenzuwirken, braucht es auf die Gebäude und die finanziellen Möglichkeiten ihrer Eigentümer/innen abgestimmte Sanierungslösungen; es braucht gute Energieberatende. Mit einem Berufsbild, also einer gesetzlich verankerten Norm zu Qualifikation, Tätigkeitsfeld und einer Berufsethik, wird die Qualität ihrer Arbeit sichergestellt und ein direkter Einstieg für Nachwuchskräfte ermöglicht.Genau deswegen fordert das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V. so ein Berufsbild schon lange ein, betont immer wieder – zuletzt in einem Positionspapier – dessen Notwendigkeit.so Jutta Betz, Vorständin des Netzwerkes, „Es steht für die Zukunft guter Gebäudepolitik, für die Zukunft der Energieberatung.Wie diese aussehen kann und warum das Berufsbild hier so eine entscheidende Rolle spielt, möchte das Netzwerk auf einem Diskussionsforum in Berlin klären. (…)Weiterlesen unter https://www.deutsches-energieberaternetzwerk.de/den-pm-05-2025/