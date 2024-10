DEN seit zwei Jahren mit Energieberater-Podcast erfolgreich

Seit zwei Jahren veröffentlicht das Deutsche Energieberater-Netzwerk (DEN) e.V. Podcasts unter dem Titel „Das aktuelle Energiestudio“. Eine Anspielung auf das legendäre „Aktuelle Sportstudio“ des ZDF, das seit Jahrzehnten ausgesprochen erfolgreich ist. Beim DEN verzeichnet man zwar keine Millionenreichweiten, freut sich aber über fünfstellige Downloadzahlen. In der aktuellen 15. Ausgabe des Energieberater-Podcasts geht Gastgeberin Stefanie Koepsell mit dem Kieler Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif unter anderem der Frage nach, wie der Klimawandel künftig das Bauen und Sanieren von Gebäuden beeinflusst. Zur Folge Der jüngste Podcast mit dem bekannten Wissenschaftler sei durchaus typisch und zeige den Ansatz der Gesprächsserie, sagt Stefanie Koepsell, die das DEN auch als Vorstandssprecherin repräsentiert: „Wir wollen im Gespräch mit Fachleuten auf eine angenehme Weise informieren und dabei ganz praktische Fragen besprechen, durchaus auch kritisch. Unser Zielpublikum sind keineswegs nur Energieberater und Energieberaterinnen. Auch technisch Interessierte und Hauseigentümer können hier wertvolle Impulse erhalten. In unserem Podcast reden wir Klartext und suchen konstruktiv nach Lösungen.“Die Themenliste des „Aktuellen Energiestudios“ mit seinen 30- bis 60-minütigen Podcasts ist ausgesprochen facettenreich. So standen seit der ersten Ausgabe Mitte Oktober 2022 beispielsweise „Sommerlicher Wärmeschutz“, „Zukunftsfähige Gebäude“, „Passivhaus“ und „Trinkwarmwasser“ auf der Produktionsliste. Koepsell: „Über unser grundsätzliches Engagement im DEN für Klimaschutz und Energieeffizienz hinaus bieten wir in unserem Podcast ganz praktische Inhalte und nützliche Informationen an. Auf besonders großes Interesse trifft natürlich alles rund ums Heizen. Bei Wärmepumpen oder Gasheizungen hören ganz viele hin. Das sind Aufregerthemen, welche die Menschen bewegen und bei denen sie viele Fragen haben, aber meistens nur wenig Antworten bekommen. Als Energieberaterinnen und Energieberater können wir hier wichtige Aufklärungsarbeit leisten.“Ihre Gesprächspartner findet Stefanie Koepsell sowohl in den Reihen des Energieberater-Netzwerks, als auch außerhalb. Vielfach sind es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an Hochschulen beispielsweise Bauingenieurwesen unterrichten. Die Folgen werden online aufgenommen; das „Aktuelle Energieberaterstudio“ muss man sich also virtuell vorstellen. Die Vorstandssprecherin trifft sich von Leipzig aus im virtuellen Aufnahmeraum mit Ihren Gesprächspartnern. Redaktionell betreut und geschnitten werden die Aufzeichnungen dann in der Offenbacher DEN-Geschäftsstelle von Politik-Referentin Simone Würz.Auch für die nächsten Folgen hat sich Stefanie Koepsell aktuelle Themen und interessante Gäste vorgenommen: „Unsere Hörerinnen und Hörer können sich beispielsweise auf Carsten Herbert freuen, Energieberater und Buchautor, der als ‚Energiesparkommissar‘ bekannt wurde. Und wir werden eine Reihe von Fachleuten aus der Energieeffizienz Szene begrüßen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben.“