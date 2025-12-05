Kontakt
Offizieller Start der ISA Junioren-Weltmeisterschaften in Punta Rocas, Peru

(lifePR) (Punta Rocas/Peru, )
Heute fällt der offizielle Startschuss für die ISA World Junior Surfing Championship 2025 in Punta Rocas, Peru.

Das beliebte und traditionsreiche Event findet vom 5. bis 14. Dezember statt. Jährlich treten die talentiertesten jungen Surferinnen und Surfer aus aller Welt gegeneinander an.

In diesem Jahr sind 57 Nationen vertreten. Insgesamt messen sich 427 Athletinnen und Athleten in vier Disziplinen: Girls U16 / U18 und Boys U16 / U 18.

Für Deutschland gehen an den Start:
Jarko Kreuzeder (U16 und U18)
Kai Schmitz (U16 und U18)
Fynn Lange (U18)

Heute wird die WM offiziell eröffnet: Bei der “Ceremony of Sands”bringen alle Nationen Sand aus ihrer Heimat mit. Dieser wird in einem großen Gefäß vereint – eine Geste, die den Zusammenhalt der internationalen Surf-Community verdeutlicht. Deutschland wird dabei durch Jarko Kreuzeder als Flag Bearer und Kai Schmitz als Sand Pourer vertreten.
Die Wettkämpfe beginnen am 6. Dezember. 

Das deutsche Team freut sich auf spannende Wettkämpfe, perfekte Wellen und unvergessliche Momente im internationalen Austausch.

Wir wünschen allen Nationen viel Erfolg und faire Wettkämpfe!

Livestream und Updates zum Event: www.isasurf.org

