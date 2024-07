ESF European Junior Championships!

.

Was für eine Leistung des Junior Surf Team Germany.

Mit der Auswahl eines größeren Teams als bei den ISA World Games, gelang es dem Junior Surf Team Germany zum Schluss auf dem 8. Platz der insgesamt 17 startenden Nationen zu landen. Unsere Athlet*innen konnte aber auch individuell überzeugen und ihre Leistung zeigen:



U16 Boys

Pl. 22 - Kai Schmitz

Pl. 19 - Jarko Kreuzeder

Pl. 25 - Noah Hoch



U18 Boys

Pl. 29 - Kekoa Hummel

Pl. 25 - Kai Schmitz

Pl. 29 - Jarko Kreuzeder



U16 Girls

Pl. 11 - Nina Smiciklas

Pl. 19 - Fabiana Klein

Pl. 31 - Ludmilla Günther



U18 Girls

Pl. 19 - Fabiana Klein

Pl. 13 - Nina Smiciklas

Pl. 25 - Hannah Yukiko Meyer



LBU18 Boys

Pl. 7 - Kekoa Hummel



LBU18 Girls

Pl. 11 - Ludmilla Günther



Glückwunsch an Team Spanien für den Sieg in der Teamwertung, sowie an Team Frankreich und Team Portugal.

Vielen Dank an die European Surfing Federation für die Gastfreundschaft und an die Stadtverwaltung von Santa Cruz für die Austragung dieses herausragenden Events!

