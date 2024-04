Deutscher Wellenreitverband verkündet Partnerschaft mit dryrobe Ltd®

Der Deutsche Wellenreitverband (DWV) verkündet eine zweijährige Partnerschaft mit dryrobe® , dem Produzenten der originalen Outdoor-Change-Robe.Im Rahmen dieser Kooperation wird dryrobe® nicht nur die nationalen Veranstaltungen des DWV, darunter die Surf DM 2024, die Rapid DM 2024 und die SUP Surf DM 2024, sponsern, sondern auch zur offiziellen Change Robe des Verbandes. Das deutsche Surf-Team wird mit individuell gebrandeten Change Robes von dryrobe® ausgestattet.Die Produkte von dryrobe® sind essentiell für jeden Wassersportler. Der revolutionäre dryrobe® Advance Umkleidemantel garantiert Trockenheit und Wärme unter schwierigen Wetterbedingungen und unterstützt die AthletInnen dabei, ihre Körperkerntemperatur vor und nach den Wettkämpfen zu regulieren – ein entscheidender Leistungsvorteil, von dem auch das German Surf Team profitieren wird.Die Teams im deutschen Surf, Stand Up Paddle, Para und Junior Bereich sowie der Olympiakader erhalten Unterstützung durch dryrobe® . Alle Mitglieder des Deutschen Wellenreitverbandes profitieren zudem von einem exklusiven Mitgliederrabatt auf Produkte von dryrobe® dryrobe® wird als Teil der offiziellen Partnerschaft in die DWV-Aktivitäten integriert, einschließlich der Kommunikation über Social Media und Newsletter bis hin zu den Wettkämpfen." Michael Zirlewagen (Präsident Deutscher Wellenreitverband e.V.)sagt GideonBright, Gründer und CEO von dryrobe®