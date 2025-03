Winfried Kretschmann ist Schirmherr des Tages des Wanderns 2025

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft über den diesjährigen bundesweiten Tag des Wanderns am 14. Mai übernommen. Der Tag des Wanderns informiert jedes Jahr mit über 300 Veranstaltungen über die Facetten einer der beliebtesten Outdoor- und Freizeitbeschäftigungen in Deutschland. Seit 2017 laden dezentral die Mitgliedsvereine des Deutschen Wanderverbands (DWV) sowie Nationale Naturlandschaften, Schulen, Kitas, aber auch Unternehmen, Kommunen und viele weitere Organisationen Menschen ein, um ihnen zu zeigen, wie vielfältig das Wandern ist. Das Spektrum reicht von Wanderungen für Familien und Kita-Gruppen bis hin zu Naturschutz-Exkursionen und Sonnenaufgang-Wanderungen sowie Feierabend-Wanderungen. Auch Schnupperangebote des DWV-Gesundheitswanderns© stehen auf dem Programm. Bei diesen Wanderungen wechseln sich kurze Wanderetappen mit einfachen physiotherapeutischen Übungen ab.Die in diesem Jahr vom Schwarzwaldverein veranstaltete Zentralveranstaltung zum Tag des Wanderns findet in St. Märgen im Schwarzwald statt und markiert zugleich den Start in das 125. Jubiläumsjahr des Westweges. Der rund 285 Kilometer lange Weg quert den Schwarzwald von Nord nach Süd und gilt als einer der ältesten Fernwanderwege Deutschlands.Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Wer wandert, kann die Schönheit der Natur und ihre Vielfalt Schritt für Schritt entdecken. Leider ist diese biologische Vielfalt massiv bedroht. Das Artensterben zu stoppen gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und ich bin fest davon überzeugt: Wandern ist ein wunderbarer Weg, um ein Bewusstsein für unsere heimische Umwelt zu entwickeln und die Notwendigkeit zu erfassen, gut mit ihr umzugehen und sich für ihren Schutz zu engagieren. In diesem Sinne freue ich mich über jede Initiative, die Menschen motiviert, sich in der Natur zu bewegen.“Werner Mohr, 1. DWV-Vizepräsident: „Wandern stärkt Körper, Geist und Seele, ist eine der wichtigsten Bewegungs-, Freizeit- und Tourismusbranchen, die auf der Basis tausender ehrenamtlich Engagierter beruht. Es fördert die Gesundheit, das Gemeinschaftserlebnis in der Natur von Jung und Alt und stärkt den Dialog und den Weitblick, da beim Gehen in Wald und Flur viel Raum für Gespräche bleibt.“ Mohr ist sich sicher, dass die vielen Veranstaltungen anlässlich des Tages des Wanderns die umwelt- und klimaschonendste Outdoor-Freizeitbeschäftigung noch populärer machen. Schon heute seien dem DWV über 150 Veranstaltungen gemeldet worden. Bis zum 14. Mai würde sich diese Zahl sicher verdreifachen.Über die einzelnen Veranstaltungen zum 14. Mai – Tag des Wanderns informiert ab Mitte März die Seite https://www.tag-des-wanderns.de . Interessierte erfahren dort alles Wissenswerte über alle beim DWV gemeldeten Touren inklusive Ansprechpersonen, Zeit, Treffpunkt und die jeweiligen Themen.Der Tag des Wanderns wird von der Sparkassen Finanzgruppe als Hauptsponsor unterstützt sowie durch die Partner LOWA, Wikinger Reisen, KOMPASS Verlag, TATONKA, Eco Elio, Manner, Maier Sports und unserem Content-Partner komoot