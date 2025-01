Über 100 Wanderwege und zwei Regionen zertifiziert

Der Deutsche Wanderverband (DWV) wird vom 18. bis zum 20. Januar 2025 im Rahmen der Messe Fahrrad- & WanderReisen (Teil der CMT) in Stuttgart die Urkunden für die von ihm frisch zertifizierten Wege und Regionen vergeben. Insgesamt werden 31 lange Wege mit einer Gesamtlänge von 3306 Kilometern als „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ und 81 kurze Wege mit einer Gesamtlänge von 851 Kilometern ausgezeichnet. Das entspricht zusammen einer zertifizierten Wegstrecke von 4157 Kilometern. Dazu kommen mit dem ZweiTälerLand im Schwarzwald und der Solling-Vogler-Region im Weserbergland zwei Regionen, die als „Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet werden. Beide Regionen zusammen haben eine Fläche von 961 Quadratkilometern. Ausgezeichnet werden Wege und Regionen aus 9 Bundesländern.Die Urkundenübergabe findet an allen drei Tagen jeweils ab 12 Uhr auf dem Stuttgarter Messegelände in Halle 9 auf der (ADFC-) Bühne statt. Die jetzt ausgezeichneten Wege haben den Zertifizierungsprozess im 20. Jubiläumsjahr der Qualitätsinitiative durchlaufen. Die ersten Wanderwege bekamen die Auszeichnung als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ im Jahr 2004. Zu ihnen gehörte der auch jetzt wieder ausgezeichnete Kellerwaldsteig. DWV-Qualitätsmanagerin Liane Jordan: „Um den Weg jetzt wieder erfolgreich zertifizieren zu lassen, mussten die Wegebetreuenden aus dem Naturpark Kellerwald-Edersee so manche Herausforderung meistern. Dazu gehörten Borkenkäfer-Schäden in Folge des Klimawandels, Wegeverlegungen und der Verlust naturnaher Wege. Doch das Team konnte all diese Probleme lösen.“ Generell werde es angesichts des sich immer mehr beschleunigenden Klimawandels zunehmend schwieriger, die Qualität der Wege zu sichern. Starker Niederschlag und Erosion, zerstörte Wegeinfrastruktur sowie ein sich veränderndes Landschaftsbild erforderten immer mehr Arbeit. Daher gebühre den Verantwortlichen und Ehrenamtlichen vor Ort ein großer Dank für ihr Engagement.„Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ müssen einer Reihe von Qualitätskriterien entsprechen, die aus den Bedürfnissen von Wandernden abgeleitet sind. So müssen die Wege abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund bieten. Neben den längeren, oftmals mehrere Tagesetappen umfassenden Wanderwegen, zertifiziert der DWV kurze, thematische „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“. Die DWV-Prüfkriterien hierfür gehen über die für die längeren Qualitätswege hinaus, denn die Wege müssen bestimmte Themen vertiefen. Ein Beispiel sind die „entdeckertouren“, von denen in Stuttgart etwa die GeoRoute „Grubenwanderweg Brachbach“ in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wird. Diese höchstens 15 Kilometer langen besonders erlebnisreichen Wege sind sehr abwechslungsreich, erschließen die kleinen regionalen Schätze und müssen in Kooperation mit lokalen Partnern betreut und gestaltet werden.Eine Besonderheit unter den ausgezeichneten langen Wegen stellt der Donauberglandweg dar, er bekommt ergänzend zum Deutschen Prädikat die Auszeichnung der Europäischen Wandervereinigung, „Leading Quality Trail – Best of Europe“. Er erfüllt zusätzlich Etappenkriterien, die den Gästen aus Nah und Fern bestmöglichen Service entlang der Strecke bieten.Das Zertifikat „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ hebt die ausgezeichneten Gebiete in die Königsklasse aller Wanderregionen. Das ZweiTälerLand und die Solling-Vogler-Region bieten ein Rundum-Sorglos Paket für Wandernde. Maßgeschneiderter Service, Anbindung an ÖPNV, wanderfreundliche Unterkünfte und attraktive Wege: Hier stimmt einfach alles. Bislang gibt es acht Qualitätsregionen in Deutschland, die den anspruchsvollen Anforderungen entsprechen.Sowohl die Qualitätswege als auch die Qualitätsregionen müssen den Prüfprozess vom Deutschen Wanderverband alle drei Jahre erfolgreich durchlaufen, wenn sie dauerhaft mit der Zertifizierung für sich werben wollen.Mehr Informationen zu den prämierten Wegen und Regionen finden Sie unter: