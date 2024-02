Thüringen beim Wandern am Grünen Band Vorreiter

Das Grüne Band Thüringens ist wanderbar. Besonders attraktive Wanderwege an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze in Thüringen zeigt der Deutsche Wanderverband (DWV) jetzt auf seinen Webseiten sowie der Outdoor-Plattform Komoot. Darunter sind Halbstages- und Tagestouren sowie einzelne Etappen von Mehrtagestouren, die meist als Zubringer zum Grünen Band dienen. Interessierte Wandernde finden zudem alles Wissenswerte zur Wanderwegekonzeption des Deutschen Wanderverbands (DWV) zum Grünen Band Thüringen.Der Deutsche Wanderverband erhielt im Sommer 2021 den Förderbescheid vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) für das Projekt „Wanderbares Grünes Band. Naturtouristische Wanderwegekonzeption Grünes Band Thüringen“. Schnell wurde den DWV-Akteur*innen bewusst, dass sich die Aufgabe zu einem Pilotprojekt entwickelte, dessen intensive Arbeit und Ergebnisse nach Abschluss nicht nur allen interessierten Wandernden ein Mehrwert sind, sondern auch für alle anderen Bundesländer entlang des Grünen Bands von Bedeutung sein können.Dazu erklärt der Thüringer Umweltminister Bernhard Stengele: „Das Grüne Band steht zu Recht auf der deutschen UNESCO Vorschlagsliste für ein neues Welterbe. Wer hier wandert, erlebt eine einzigartige Kombination von Erinnerungskultur und Natur. Geschichte wird durch Reste der Grenzbefestigungen und durch Museen sichtbar. Gleichzeitig ist eine einzigartige grüne Lebenslinie entstanden; ein unersetzliches Rückzugsgebiet für bedrohte Tiere und Pflanzen.“Das Grüne Band – kaum ein anderer Landschaftsraum ist mit so vielen Emotionen verbunden. Wo früher die innerdeutsche Grenze Menschen trennte, verbindet heute das gemeinsame Engagement für Geschichtsbewusstsein und Naturschutz. Das Grüne Band ist zugleich Mahnmal, Begegnungsort und einzigartiger Biotopverbund. Mit einer Länge von 763 Kilometern hat Thüringen den größten Anteil am Grünen Band und stellte am 9. November 2018 als erstes Bundesland einen zusammenhängenden Abschnitt einheitlich unter Schutz, indem der Freistaat das Grüne Band Thüringen per Landesgesetz zum Nationalen Naturmonument (NNM) erklärte.Das Projekt „Wanderbares Grünes Band“ beinhaltete die systematische Erfassung und Bewertung der naturtouristischen Potentiale am Grünen Band im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung von hochwertigen Wanderangeboten. „Eine große Herausforderung an einem Ort, an dem so viele Erinnerungen zusammenkommen“, so Projektleiter Erik Neumeyer vom Deutschen Wanderverband. „Wandert man am Grünen Band, erzählt es einem hautnah von der Teilung eines Landes, vom Schmerz getrennter Familien, von Menschen, die an dieser Stelle gelitten haben und von Flüchtenden, die ihr Leben verloren. Es ging also darum, Wanderwege zu identifizieren, die zum einen den Naturschutz beachten und zum anderen die deutsch-deutsche Geschichte erlebbar machen.“ Jeder der Wege führt Wandernde ein Stück am Kolonnenweg entlang und bietet so neben der Freude an diesem einzigartigen Naturraum auch einen direkten Bezug zum historischen Erbe der Region.Das Engagement der vielen Unterstützenden des Projekts zeigte eine breit gefächerte Beteiligung regionaler Expert*innen. „Innerhalb und außerhalb der Steuerungsgruppe waren wir überwältigt von der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Beteiligten entlang des Grünen Bands. Von Wandervereinen über Tourismus-Akteur*innen bis hin zu Naturschutzorganisationen waren alle mit unglaublich viel Herzblut dabei“, so Neumeyer. „Wir freuen uns über das außerordentlich große Interesse und die Reaktionen zu den Projektergebnissen und hoffen, dass der Erfolg in Thüringen dazu beiträgt, dass auch andere Bundesländer am Grünen Band die Idee eines Wanderbaren Grünen Bands aufnehmen und unsere Projektergebnisse auch dort einfließen können.“Alle Wanderstrecken zu „Wanderbares Grünes Band Thüringen“ finden sich hier:Wanderbares Deutschland / Deutscher Wanderverband:Komoot: