„Mehr als nur ein Label“

Zertifizierungen bieten Menschen Orientierung und geben Unternehmen sowie anderen Organisationen zugleich einen Maßstab für ihre künftige Arbeit: So etwa lassen sich die Ergebnisse vieler Studien zum Thema Zertifizierungen zusammenfassen. Und genau das entspricht den Erfahrungen, die der Deutsche Wanderverband (DWV) seit 20 Jahren mit seiner Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ macht. DWV-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß: „Angesichts einer unüberschaubaren Fülle von Wanderwegen, Gastgebern und Wanderregionen sind Wandernde froh, wenn sie sich auf ein Zertifikat verlassen können, dass ihnen bei der Entscheidung für eine Destination hilft. Umgekehrt wollen die Organisationen, die einmal mit dem Qualitätszertifikat für sich werben konnten, das Qualitätszeichen weiter für sich nutzen und achten deswegen darauf, den vom Wanderverband aus den Bedürfnissen von Wandernden entwickelten Kriterien weiter zu entsprechen.“Das 20-jährige Jubiläum der „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“, das der DWV in diesem Jahr feiert, beweist, wie nachhaltig das Konzept ist. Der Eggeweg als Teil der Hermannshöhen in Nordrhein-Westfalen ist ein Weg, der von Anfang an ununterbrochen als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert ist. Er führt auf meist naturnahem Untergrund durch eine atemberaubende, abwechslungsreiche Landschaft und bietet wie alle Qualitätswege ein Markierungssystem, das als „unverlaufbar“ gilt – seit 20 Jahren.Zur Nachhaltigkeit der Initiative gehört auch, dass sich die Qualität der Wegeinfrastruktur in den jeweiligen Regionen verbessert, weil die durch den DWV im Rahmen der Initiative vor Ort organisierten Schulungen in den Regionen selbst Wanderkompetenz aufbauen. Inhalte der Schulungen sind die transparenten Qualitätskriterien, die praxisnah vermittelt werden und die Destinationen zukunftsfähig machen. Dank der anspruchsvollen Qualitätskriterien garantiert „Wanderbares Deutschland“ seit 20 Jahren perfekte Wandererlebnisse.Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbands: „Das Zertifikat ,Qualitätsweg Wanderbares Deutschland‘ ist mehr als nur ein Label – es ist ein Synonym für herausragende Wandererlebnisse. Es hat nicht nur den Know-how-Transfer für Wanderqualität bis auf Ortsebene ermöglicht, sondern auch einen deutschlandweiten Standard für Wanderwege etabliert. Die praxisnahen Kriterien haben zu einer Vielzahl an Qualitätswegen geführt, auf denen Wanderinnen und Wanderer heute besonders schöne Landschaften genießen können.“Begonnen hat alles mit dem Leitfaden „Qualitätsoffensive Wandern“, den der DWV im Jahr 2002 in Kooperation mit dem Deutschen Tourismusverband entwickelte. Daraus wurde zwei Jahre später die DWV-Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland.“ Und die hatte und hat durchschlagenden Erfolg. Sie ist nicht nur zum Vorbild für die europäische Qualitätsinitiative „Leading Quality Trails – Best of Europe“ geworden. Die nachhaltige Initiative umfasst heute neben Wanderwegen und Gastgeber*innen ganze Regionen. Sie bietet Wandernden klare Orientierung, schafft Arbeitsplätze und wertvolle Kompetenzen in den Regionen. Neben den längeren (ab 25 km), oftmals mehrere Tagesetappen umfassenden Wanderwegen zertifiziert der DWV inzwischen auch kurze, thematische „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“. Die DWV-Prüfkriterien hierfür gehen über die für die längeren Qualitätswege noch hinaus, denn die Wege müssen bestimmte Themen vertiefen. Insgesamt gibt es heute bundesweit 359 „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ mit einer Gesamtlänge von fast 15.000 Kilometern. Da ist für jede und jeden etwas dabei.Feiern wird der DWV das große Jubiläum während des CARAVAN SALON in Düsseldorf vom 30. August bis 8. September. Neben dem Symposium „Natur.Tourismus.Zukunft.“ am 3. September hat der DWV anlässlich des Jubiläums zwei weitere Fachveranstaltungen organisiert. Am 5. September erfahren die Besucher*innen während des „Qualitätstages Wandern“, wie sich die Anforderungen und Standards für Wanderwege und Regionen unter dem Einfluss des Klimawandels verändern. Der „Outdoor-Gastgebertag“ am 6. September informiert u.a. darüber, wie gute Gastlichkeit den touristischen Wert einer Destination beeinflusst. Außerdem erfahren die Gäste etwas über alternative Übernachtungs- und Versorgungskonzepte entlang von Wanderwegen. Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.caravan-salon.de/...