Gemeinsam draußen unterwegs

Organisiert wird der Aktionstag vom Deutschen Wanderverband (DWV) gemeinsam mit lokalen Wandervereinen, Schulen, Kitas, Kommunen, Unternehmen und vielen weiteren engagierten Partnern. Die Angebote reichen von gemütlichen Spaziergängen über das DWV-Gesundheitswandern© mit kleinen Bewegungseinheiten bis zu thematischen Touren z. B. zu Kräutern, historischen Pfaden oder zusammen mit Alpakas.Schirmherr des diesjährigen Tages des Wanderns ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der selbst leidenschaftlich gern wandert: „Wer wandert, kann die Schönheit der Natur und ihre Vielfalt Schritt für Schritt entdecken. Leider ist diese biologische Vielfalt massiv bedroht. Das Artensterben zu stoppen gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, und ich bin fest davon überzeugt: Wandern ist ein wunderbarer Weg, um ein Bewusstsein für unsere heimische Umwelt zu entwickeln und die Notwendigkeit zu erfassen, gut mit ihr umzugehen und sich für ihren Schutz zu engagieren. In diesem Sinne freue ich mich über jede Initiative, die Menschen motiviert, sich in der Natur zu bewegen.“Die Zentralveranstaltung findet in diesem Jahr in St. Märgen im Schwarzwald statt – ausgerichtet vom Schwarzwaldverein. Dort wird auch das 125-jährige Jubiläum des Westweges gefeiert, eines der ältesten Fernwanderwege Deutschlands.Der Tag des Wanderns bringt Menschen aller Altersgruppen zusammen. Wandern ist nicht nur klimafreundlich, sondern tut Körper und Seele gut – egal ob jung oder alt. Möglich machen das vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die deutschlandweit die Wege pflegen, markieren und Routen mit Rücksicht auf Natur und Umwelt planen.DWV-Präsident Dr. Michael Ermrich: „Ich freue mich, in St. Märgen dabei zu sein und bin froh, dass der DWV den Tag des Wanderns vor fast zehn Jahren initiiert hat.“ Wandern sei nicht nur ein bedeutender Faktor für den Freizeit- und Tourismussektor. Wandern sei auch gesund. „Es stärkt Körper, Geist und Seele. Das Fundament dafür haben wir den tausenden ehrenamtlich Engagierten in den Vereinen unter dem Dach des DWV zu verdanken. Sie kümmern sich bundesweit um die Wanderwege, markieren sie und sorgen durch intelligente Routenführungen dafür, dass die Belange des Naturschutzes gewahrt bleiben.“Die Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt den Aktionstag als Hauptsponsor. „Wandern verbindet – und das generationsübergreifend. Es fördert die Gesundheit, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und schafft Naturerlebnisse für alle. Deshalb engagieren wir uns als Sparkassen-Finanzgruppe für den Tag des Wanderns. Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen für Bewegung an der frischen Luft zu begeistern – denn wer gemeinsam geht, kommt weiter“, sagt Prof. Dr. Ulrich Reuter, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.Teilnehmende an Veranstaltungen zum Tag des Wanderns erhalten auch in diesem Jahr kleine Aufmerksamkeiten wie die Anstecknadel zum Tag des Wanderns, Manner-Kekse, Sonnencreme von Eco Elio und ein Samentütchen für eine insektenfreundliche Blumenwiese. Neu in diesem Jahr: Ein QR-Code auf der Samentüte führt direkt zum großen Online-Gewinnspiel mit attraktiven Preisen, darunter: ein 500-Euro-Reisegutschein von Wikinger Reisen, Übernachtungen für zwei Personen in Ringhotels und ein Rucksack von Tatonka. Wer an einer der bundesweiten Veranstaltungen zum Tag des Wanderns teilnimmt, bekommt zusätzlich eine digitale Urkunde und ein Infoblatt mit Angeboten der DWV-Partner per E-Mail.Alle Veranstaltungen, inklusive Uhrzeiten, Treffpunkten und Ansprechpartner*innen, sind übersichtlich auf der Website www.tag-des-wanderns.de zu finden. Ob Alpakawanderung in Nordrhein-Westfalen, Wildkräutertour im Naturpark Kellerwald-Edersee, Familienwanderung an den Berliner Stadtrand oder das DWV-Gesundheitswandern© im Spessart – jede*r findet das passende Angebot.Der Tag des Wanderns wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe (Hauptsponsor),sowie den Partnern: Lowa, Wikinger Reisen, Kompass Verlag, Tatonka, Eco Elio, Manner, Maier Sports, Ringhotels und dem Content-Partner Komoot.