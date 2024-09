Eine Geschichte für junge Wandersleute

Zum Weltkindertag am 20. September veröffentlicht der Deutsche Wanderverband (DWV) das Kinderbuch: „Nico und Ozzy gehen wandern“. Mit lebhaften Bildern erzählt es die Geschichte von zwei Kindern, die zusammen mit einem DWV-Wanderführer® auf Familienwanderung gehen.



Nico und Ozzy entdecken Tiere, machen eine Ausstellung im Wald und lernen eine Wegemarkiererin kennen. Das Bilderbuch bringt Familien mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren die verschiedenen Facetten des Wanderns näher und weiß Antworten auf viele Fragen, zum Beispiel nach der nötigen Ausrüstung, zur Wegemarkierung und zum Deutschen Wanderabzeichen.



Die kindgerechten Bilder hat Alina Bauer gemalt. Sie macht beim Deutschen Wanderverband ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und hat bei der Erarbeitung des Kinderbuchs ihr Maltalent eingebracht. Die Texte stammen von Anne-Christine Elsner, DWV-Bereichsleitung Familie/Wandern. „Mit dem Buch wollen wir Kinder fürs Wandern in unseren Mitgliedsvereinen begeistern. Die Bilder laden zum Entdecken ein und die jungen Leserinnen und Leser lernen anhand einer kindgerechten Geschichte, was alles zum Wandern dazugehört“, sagt Elsner.



Beim Anschauen und Vorlesen können Kinder in ihre Fantasie eintauchen, mit Nico und Ozzy auf Wanderung gehen und das Wandern als Abenteuer erleben. Sie können Fragen stellen, Neues lernen und ihre eigenen Erfahrungen reflektieren. Das Buch fördert den Austausch zwischen Eltern und Kindern und kann auch in Kitas das Thema Wandern vertiefen. QR-Codes bieten die Möglichkeit, weitere Informationen, z.B. zu den DWV-Mitgliedsvereinen, zu Wanderkitas und zur Wegemarkierung, sowie Praxistipps zum Familienwandern abzurufen.



Anlässlich des Weltkindertages ist das Buch am DWV-Stand auf der Tourismusbörse des Deutschen Wandertages für interessierte Familien erhältlich. DWV-Mitgliedsvereine und ausgezeichnete Wanderkitas können es beim DWV bestellen. Für die Mitgliedsvereine fällt dafür lediglich eine Versandkostengebühr an.



Das Kinderbuch ist Teil der Initiative „Let’s go – Familien, Kids und Kitas“, mit der der Deutsche Wanderverband das Wandern in Vereinen, Kitas und Familien stärken will. Die Initiative wird gefördert durch die BKK Pfalz. Der Druck des Buches wurde von der Dr. Georg Fahrbach-Stiftung unterstützt.

