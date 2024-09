Ein Meilenstein für das Wandern in Deutschland

Heute erhalten 24 Wanderwege in ganz Deutschland das begehrte Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ im Rahmen des Caravan Salons in Düsseldorf. Die Auszeichnung, die vom Deutschen Wanderverband (DWV) verliehen wird, steht für höchste Qualität und unvergessliche Naturerlebnisse. DWV-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß wird die Urkunden auf der „Travel & Nature Connected“-Bühne in Halle 7 überreichen.„Alle ausgezeichneten Wege haben den anspruchsvollen Zertifizierungsprozess des DWV erfolgreich durchlaufen. Besonders bemerkenswert ist, dass 20 der Wege bereits zum wiederholten Mal zertifiziert wurden – ein deutliches Zeichen dafür, dass sich das Zertifikat für die Regionen nach wie vor auszahlt“, erklärt Rauchfuß. Um dieses Zertifikat langfristig zu führen, müssen die Wege alle drei Jahre den strengen Kriterien erneut gerecht werden.Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Qualitätsinitiative lädt der DWV zu zwei Fachveranstaltungen ein. Beim heutigen „Qualitätstag Wandern“ erfahren die Besucher*innen, wie sich die Anforderungen an Wanderwege und Regionen im Zuge des Klimawandels verändern. Der „Outdoor-Gastgebertag“ am Freitag widmet sich der Bedeutung von Gastfreundschaft für den touristischen Erfolg und beleuchtet innovative Konzepte für Übernachtungen und Verpflegung entlang der Wanderwege.Bundesweit gibt es mit den heutigen Auszeichnungen jetzt 123 lange „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“, also solche, die länger und daher für Mehrtagestouren geeignet sind, und 240 kurze, thematische „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“, die perfekten Tagestouren. Damit finden Wandernde in Deutschland jetzt insgesamt auf 14.932 Kilometer Wanderwegen höchste Qualität. Rauchfuß: „Auf diesen Wegen genießen sie abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund.“Ein Weg, der das Zertifikat heute zum ersten Mal bekommt, ist der „Sagenhaftes Alpirsbach“, eine knapp 15 Kilometer lange „traumtour“ in Baden-Württemberg. Der Rundwanderweg ist eine Reise in die Heimatgeschichte der Region. Auf 14 Infotafeln werden Fakten, Sagen und Geschichten zu der Klosterstadt erzählt und Wissen zu den Sehenswürdigkeiten, die sich entlang des Weges befinden, vermittelt. Ein Fokus liegt dabei auf der Darstellung der traditionellen Handwerksberufe wie dem Bergbau, der Köhlerei und der Glasherstellung. Ebenfalls neu in der Königsklasse der Wanderwege ist der „Alte Pilgerweg“ vor den Toren Paderborns in Nordrhein-Westfalen. Entlang des 19 Kilometer langen Rundwanderweges laden zehn „Gedankenpunkte“ mit Zitaten und Texten zum Innehalten und Nachdenken ein.Daria Regozini aus dem Qualitäts-Team Wanderbares Deutschland beim DWV: „Die Themen und Landschaften der Qualitätswege sind so breit gefächert, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.“ Immer wieder erführen sie und ihr Team bei den Begehungen vor Ort, wie begeistert die Wandernden von den zertifizierten Wegen sind. Aber kaum jemand ahne, wie viel Arbeit besonders von ehrenamtlich engagierten Menschen nötig sei, um die Markierungen zu erneuern oder freizuschneiden. „In diesem Jahr, in dem es viel geregnet hat und die Vegetation schnell gewachsen ist, hat das Freischneiden der Markierungszeichen und Pfade besonders viel Arbeit gemacht.“Informationen zu allen heute ausgezeichneten Wanderwegen gibt es unter https://www.wanderbares-deutschland.de/verleihungsveranstaltung-auf-der-caravan-salon-2024