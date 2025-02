Deutscher Wanderverband und Deutsche Wanderjugend fordern Tempolimit 130

Angesicht des sich immer schneller verschärfenden Klimawandels treten der Deutsche Wanderverband (DWV) und seine Jugendorganisation, die Deutsche Wanderjugend (DWJ), für Maßnahmen ein, welche den Klimawandel bremsen sollen. So beschlossen die Mitglieder des DWV im Herbst 2024 in Heilbad Heiligenstadt auf Initiative der DWJ, dass der Verband und seine Mitglieder von der Politik die Einführung eines Tempolimits von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen fordern sollen.



Der DWV und seine Mitgliedsvereine sind danach aufgerufen, die Forderung nach dem Tempolimit in der Öffentlichkeit zu vertreten und an politische Entscheidungsträger*innen heranzutragen. Außerdem sollen der Verband und seine Mitgliedsorganisationen künftig möglichst Tagungs- und Veranstaltungsorte wählen, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. „Die Delegierten der DWV-Mitglieder haben sich deutlich positioniert“, so Werner Mohr, Vizepräsident des DWV. „Wir hoffen, dass wir als anerkannter Naturschutzverband und im Sinne der zukünftigen Generationen einen Beitrag leisten können, der viele Nachahmende findet.“ Zur Begründung heißt es, dass die im DWV organisierten Heimat- und Wandervereine durch die Überzeugung verbunden seien, Klima und Umwelt zu schützen. So hätten die DWV-Mitglieder im Jahr 2023 „die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich des Klimaschutzes“ an die erste Stelle des Verbandszwecks gesetzt. In ihrer Bundesdelegiertenversammlung hat die DWJ bereits im April 2024 in Heidelberg eine freiwillige Selbstverpflichtung von 120 Stundenkilometern bei Fahrten zu DWJ-Veranstaltungen beschlossen. Kevin Mendl, Bundesvorsitzender der DWJ, betont: „Ein gemeinsames Bekenntnis zum Tempolimit 130 zeigt, dass wir als Verband Verantwortung für eine nachhaltige und sichere Mobilität und für Klimaschutz übernehmen. Daher freut es mich sehr, dass die Mitgliederversammlung unserem Antrag mit so großer Mehrheit gefolgt ist.“



Die Deutsche Wanderjugend (DWJ) ist die draußenorientierte Jugendorganisation des Deutschen Wanderverbandes. In der DWJ sind etwa 100.000 Kinder und Jugendliche organisiert. Das Spektrum der Aktivitäten ist vielfältig und reicht von wöchentlichen Gruppentreffen, über Freizeiten bis zu internationalen Jugendbegegnungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich „Junges Wandern“.

