Bundesweite Qualität auch in Sachsen: Kooperation zu Wanderausbildung besiegelt

Der Deutsche Wanderverband (DWV) und der Landestourismusverband Sachsen (LTV SACHSEN) werden ihre Zusammenarbeit beim Thema Wandern intensivieren, um das Angebot in Sachsen weiter zu verbessern. Dafür konzentriert man sich künftig vor allem auf den Bereich Ausbildung sowie auf einheitliche Standards mit bundesweiter Qualität. Ziel ist es, das Wandern für Gäste und Einheimische noch attraktiver zu gestalten.



Fokus auf Wanderführer-Ausbildung



Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Ausbildung von Wanderführerinnen und Wanderführern in Sachsen. Bereits seit 2021 gibt es dafür die Wander- und Pilgerakademie Sachsen (WPA), die ehrenamtliche Wanderführer, Wegewarte und Pilgerbegleiter ausbildet. Bis heute wurden schon 25 DWV-Wanderführer® nach den Qualitätsstandards des DWV zertifiziert.



„Die hohe Nachfrage zeigt, dass es eine gute Entscheidung war, die Wanderakademie zu gründen“, sagt Andrea Kis, Direktorin des LTV SACHSEN. „Die neue Kooperation gibt uns die Chance, Sachsen als zentralen Ausbildungsstandort für Wanderführer weiter zu stärken. Wir freuen uns sehr, den frisch zertifizierten Wanderführern so die Teilnahme an weiteren Bildungsangeboten des DWV wie beispielsweise dem DWV-Gesundheitswanderführer® zu ermöglichen.“



Einheitliche Standards und neue Ziele



Die Kooperationsvereinbarung ist ebenfalls die Basis für die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern wie dem Landessportbund Sachsen und dem Sächsischen Wander- und Bergsportverband. Auch hier werden Wanderleiter ausgebildet. Erste Gespräche über einen gemeinsamen sächsischen Rahmenplan wurden bereits geführt. Es geht um die Vereinheitlichung von Bildungsstandards, die beispielsweise eine gegenseitige Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse beinhalten könnten.



Wandern fördert Gesundheit und Gemeinschaft



Wandern ist für viele Menschen mehr als nur Bewegung. Es ist gesund, verbindet Menschen und zeigt die Schönheit der Natur. „Unsere Kooperation wird helfen, das Wandern als wichtigen Teil des Tourismus in Sachsen zu stärken“, sagt Werner Mohr, Vizepräsident des DWV. Mit den neuen Angeboten können Einheimische und Touristen mit ausgebildeten Wanderführern die Natur erleben – und das Reiseland Sachsen von seiner besten Seite entdecken.



Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV SACHSEN)

Als Dachverband repräsentiert der LTV SACHSEN rund 4.500 direkte und indirekte Mitglieder aus dem gesamten Dienstleistungssektor. Die breit gefächerte Mitgliederpalette unterstützt dabei seine Aufgabe, die Interessen des mittelständisch geprägten Tourismus in Sachsen zu vertreten. Wichtiges Anliegen: Eine Tourismuspolitik in Sachsen, die auf Wettbewerbsfähigkeit, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Der Tourismus erwirtschaftet in Sachsen einen Jahresumsatz von 9,3 Mrd. Euro, der 189.000 Menschen Beschäftigung sichert.

