Positionspapier für mehr Gesundheit und Klimaschutz – Potenziale der Physiotherapie nutzen!

Nur auf einer gesunden Erde können gesunde Menschen leben. Physiotherapeut*innen können einen wichtigen Beitrag für gesündere Menschen und einen gesünderen Planeten leisten. Erforderlich ist hierzu ein Umdenken – in der Politik, der Gesellschaft und auch bei den Berufsangehörigen. PHYSIODEUTSCHLAND ist bereit, den dringend erforderlichen Transformationsprozess hin zu einer modernen Gesundheitsversorgung mitzugestalten und wesentlichen Input dazu zu leisten.



In einem Positionspapier stellt der mitgliederstärkste Physiotherapieverband in Deutschland den Zusammenhang zwischen Physiotherapie und Planetarer Gesundheit her. Dabei werden konkrete Forderungen an Politik und Kostenträger formuliert. Ziel ist es, ein Umdenken in der Gesundheitsversorgung sowie der Nutzung des physiotherapeutischen Potenzials voranzutreiben. Denn:



Physiotherapie ist wirtschaftlich, patientenorientiert, nebenwirkungsarm und damit klimaschonend!



Die aktuellen Rahmenbedingungen für physiotherapeutische Maßnahmen setzen allerdings enge Grenzen und sind auf Kuration ausgerichtet. „Die Potenziale physiotherapeutischer Möglichkeiten im Hinblick auf Prävention und Gesundheitsförderung kommen nicht in dem erforderlichen Maß bei den Menschen an“, betont Dr. Minettchen Herchenröder, Generalsekretärin von PHYSIODEUTSCHLAND. Die Perspektiven für die Berufsangehörigen sind zu wenig oder gar nicht an den Möglichkeiten der Physiotherapie ausgerichtet – inhaltlich und vor allem wirtschaftlich. Das kann und muss sich ändern und ein Umdenken bei Kostenträgern und Politik stattfinden – für mehr gesunde Menschen, für ein besseres Klima und ein ökonomischeres Gesundheitswesen.



PHYSIO-DEUTSCHLAND setzt sich dafür ein, den erforderlichen Transformationsprozess politisch und inhaltlich zu begleiten und mitzugestalten. Dabei gilt es, ein Bewusstsein in der Branche und bei den Entscheidern im Gesundheitswesen zu schaffen.



Mehr Informationen zu den Forderungen gibt es im angehängten Positionspapier. Sehr gerne stehen wir für Interviewanfragen zur Verfügung.

