Von Nürnberg nach Köln: Sprungbrett für junge Dirigent*innen

Das Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates ist das nationale Förderprogramm für junge Dirigentinnen und Dirigenten. Im Zweig Orchesterdirigieren beinhaltet es jeweils ein Abschlusskonzert für die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit einem renommierten Partnerorchester. In diesem Jahr konnten erneut die Nürnberger Symphoniker für die Durchführung dieser „Sprungbrett-Konzerte“ gewonnen werden, mit denen die Zeit der aktiven Förderung ihren Abschluss findet. Hierbei entscheidet eine Jury, welche zwei Geförderten als Repräsentantinnen und Repräsentanten des Forum Dirigieren zum Deutschen Dirigentenpreis geschickt werden. Die diesjährige Jury setzt sich wie folgt zusammen:Gerhard Markson (Vorsitz)Christina DomnickLucius A. HemmerHartmut KarmeierJudith Kubitz„Die Abschlusskonzerte sind ein wichtiger Bestandteil der Förderung der jungen Dirigentinnen und Dirigenten durch das Forum Dirigieren“, sagt der Jury-Vorsitzende Gerhard Markson. „Hier können sich die jungen Talente abschließend außerhalb der Unterrichtssituation mit dem Orchester und im Konzert zeigen und beweisen. Als Jury-Vorsitzender bin ich gespannt darauf, wen wir als Vertreter*innen des Forum Dirigieren zum Deutschen Dirigentenpreis im Oktober 2023 nach Köln schicken werden!“Folgende Programme erwarten das Publikum in den zwei Konzerten mit den Nürnberger Symphonikern:Kurt Atterberg: Sinfonia Nr. 4 „Sinfonia Piccola“Bedřich Smetana: Aus Böhmens Hain und Flur / ŠárkaRichard Wagner: Tristan und Isolde – Vorspiel und LiebestodPjotr I. Tschaikowsky: Romeo und Julia Fantasie-OuvertüreLouise Farrenc: Sinfonie Nr. 2Max Reger: Eine Ballettsuite für Orchester op. 130Pjotr I. Tschaikowsky: Romeo und Julia Fantasie-OuvertüreZusätzlich vergeben die Verlage Bärenreiter und Breitkopf & Härtel jeweils Förderpreise an die Dirigentinnen und Dirigenten der Abschlusskonzerte: Der Bärenreiter-Verlag überreicht allen Teilnehmenden Notengutscheine in Höhe von jeweils 200€. Breitkopf & Härtel vergibt eine Subskription sämtlicher Partituren der Edition „Gustav Mahler – Die Sinfonien“ im Leineneinband.Veranstaltungsort:Musiksaal in der Kongresshalle | Bayernstraße 100 | 90471 NürnbergDas Forum Dirigieren (ehemals: Dirigentenforum) ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Dirigentengeneration mit renommierten Dirigentenpersönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den Deutschen Dirigentenpreis in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus. Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.Der Deutsche Dirigentenpreis (DDP) ist ein vom Deutschen Musikrat in Partnerschaft mit der Kölner Philharmonie, der Oper Köln, dem Gürzenich-Orchester Köln und dem WDR Sinfonieorchester ausgetragener internationaler Wettbewerb für junge Dirigentinnen und Dirigenten. Die Stadt Köln unterstützt den Wettbewerb seit vielen Jahren.Die renommierte Auszeichnung wurde erstmalig 1995 als „Preis des Dirigentenforums“ und ab 2006 als „Deutscher Dirigentenpreis“ an herausragende Stipendiatinnen und Stipendiaten des Dirigentenforums verliehen und geht auf eine Initiative des Dirigentenforums, der Bad Homburger Schlosskonzerte sowie der BHF-Bank-Stiftung zurück. 2017 wurde der Wettbewerb zum ersten Mal international unter großer medialer Aufmerksamkeit ausgetragen. Seitdem wird der Deutsche Dirigentenpreis medial durch den Westdeutschen Rundfunk – WDR 3 als Kulturpartner begleitet.Der Deutsche Dirigentenpreis berücksichtigt gleichermaßen die Gattungen Oper und Konzert im Repertoire und fordert so das genreübergreifende Können der Kandidat*innen. Ihnen stehen zwei hervorragende Orchester, ein exzellentes Sängerensemble und ein erstklassiger Konzertsaal während des Wettbewerbs zur Verfügung. Mit seinen Preisgeldern und umfangreichen weiteren Fördermaßnahmen gilt der DDP als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Dirigent*innen in Europa.