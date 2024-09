Sechster Deutscher Preis für Chordirigieren

Prof. Florian Helgath - Vorsitz, Hochschule für Musik und Theater München

Dorothea Bossert - Chormanagerin des SWR Vokalensemble

Prof. Maike Bühle - Universität der Künste Berlin

Dr. Wolfram Goertz - Musikwissenschaftler und Musikjournalist

Sofi Jeannin - Chefdirigentin Ars Nova Copenhagen

Prof. Frank Markowitsch - Hochschule für Musik Freiburg

Hildegard Rützel - Sängerin RIAS Kammerchor

Der Wettbewerb zum Deutschen Preis für Chordirigieren beginnt am 7. Oktober. Eine Jury bewertet die Probenarbeit der drei Eingeladenen und kürt im Anschluss im Rahmen des Konzerts den Preisträger bzw. die Preisträgerin. Alle drei Teilnehmenden sind Stipendiat:innen des Forum Dirigieren.Der Deutsche Preis für Chordirigieren ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung unisono und der Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles e. V. (VdO) gestiftet. Zusätzlich erhält der/die Preisträger:in ein Engagement beim RIAS Kammerchor sowie beim MDR-Rundfunkchor. Alle Finalist:innen erhalten einen Förderpreis des Bärenreiter-Verlags in Form eines Notengutscheins in Höhe von je 300 Euro. Des Weiteren dotiert das KulturKaufhaus Dussmann den Publikumspreis mit einem Gutschein in Höhe von 250 Euro.Der Deutsche Preis für Chordirigieren wurde 2014 erstmals verliehen und ist Höhepunkt und Abschluss der Förderung junger, talentierter Chordirigentinnen und -dirigenten durch den Deutschen Musikrat. Analog zu der seit 1991 bestehenden Förderung junger Orchesterdirigentinnen und -dirigenten entstand 2008 mit dem Förderbereich Chordirigieren auch für den Nachwuchs im Chorbereich eine Plattform zur künstlerischen Weiterentwicklung.Sa, 12.10.2024, 19.00 UhrSt. Elisabeth-KircheInvalidenstraße 3 | 10115 BerlinVioloncelloKontrabassOrgelDirigent:innenDas Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur mitgeschnitten und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Eintrittskarten sind hier erhältich!