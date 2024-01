Zum 100. Geburtstag von Stanisław Skrowaczewski, dem 2017 verstorbenen Ehrendirigenten der Deutschen Radio Philharmonie steht seine „Music at night“, die mit drei von venezianischen Glockenklängen inspirierten Akkordschlägen beginnt, auf dem Konzertprogramm; außerdem Orchesterstücke von Johannes Schöllhorn und der südkoreanischen Komponistin Eun-Hwa-Cho sowie das Klavierkonzert op. 42 von Arnold Schönberg mit dem Pianisten Knut Hanßen, der vom Deutschen Musikwettbewerb des Deutschen Musikrates gefördert wird.Am Pult des Abschlusskonzerts der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“ stehen Elias Brown (Dirigierassistent San Francisco Symphony und Salonen Fellow), Simon Edelmann (Student, HfMT Hamburg), Roc Fargas i Castells (Student, HfM Franz Liszt, Weimar) und Chunyi Zhao (Studentin, HfM Hanns Eisler Berlin). Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik in Zusammenarbeit mit einem professionellen und darin versierten Orchester wie der Deutschen Radio Philharmonie stellt für die Stipendiat:innen eine große Bereicherung im Kursprogramm des Forum Dirigieren dar.Mit Prof. Manuel Nawri konnte ein ausgesprochener Spezialist als Kursleiter gewonnen werden, der regelmäßig mit Ensembles und Orchestern wie dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem WDR Sinfonieorchester, dem Ensemble Modern oder dem Ensemble Musikfabrik zusammenarbeitet und weiß, welche besonderen Herausforderungen die Orchesterliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts bereithält.Die Komponist:innen Johannes Schöllhorn und Eun-Hwa Cho werden für Proben und Konzert anwesend sein.Mittwoch, 7. Februar 2024, 9:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 UhrDonnerstag, den 8. Februar 2024, 9:30 bis 13:00 UhrFotos vom Konzert am 9. März 2024 um 20:00 Uhr können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden (© Astrid Karger).Dasmit Karsten Neuschwender findet um 19.00 Uhr statt. Als Moderator führt er auch durch das Konzert.zum Preis von 20,- Euro (ermäßigt 12,50 Euro) gibt es in den Buchhandlungen Bock & Seip in Saarbrücken, in Merzig und Saarlouis. Online-Tickets sind unter www.reservix.de erhältlich, telefonische Kartenbestellungen unter der Servicenummer Tel. 0761-88 84 99 99. Abonnenten der SR-Studiokonzerte haben freien Eintritt.