MehrMusik! Deutscher Musikrat begrüßt Deutsche Gesellschaft für Schulmusik als neues Mitglied

Ab sofort zählt auch die Deutsche Gesellschaft für Schulmusik (DGS) zu den mittlerweile 109 Mitgliedern des Deutschen Musikrates. Die DGS setzt sich für mehr und besseren Musikunterricht an Schulen ein.Hierzu, Präsident des Deutschen Musikrates: „Der Musikunterricht in der Schule braucht eine starke Lobby! Denn zunehmend ausfallender Musikunterricht beeinträchtigt die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dies hat nicht zuletzt die Studie ‚ Musikunterricht in der Grundschule ‘ gezeigt, die der Deutsche Musikrat gemeinsam mit der Konferenz der Landesmusikräte und der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2020 herausgegeben hat. Umso mehr freuen wir uns darüber, mit der Deutschen Gesellschaft für Schulmusik einen weiteren starken Partner im Engagement für mehr Musik in der Schule an unserer Seite zu wissen. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit!“Hierzu, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Schulmusik: „Die Schulmusik in Deutschland steckt in der Krise: Unterrichtsausfall, Mangel an qualifizierten Musiklehrkräften, Rückgang von Studierenden für das Musiklehramt sind nur einige der Probleme, mit denen die musikalische Bildung an Schulen kämpft. Netzwerke zu stärken, auf gemeinsame Ziele zu fokussieren und Strategien auf relevanten Ebenen zu verfolgen, sind Anliegen des Deutschen Musikrats. Die DGS freut sich, als Mitglied in diesem Verbund willkommen zu sein. Mit der Aufnahme der DGS sind nun alle verbandsmäßig organisierten Musiklehrkräfte Deutschlands unter dem Dach des Deutschen Musikrats vertreten.“Die Deutsche Gesellschaft für Schulmusik ist neben dem Bundesverband Musikunterricht der zweite große Dachverband in Deutschland zur Förderung der musikalischen Bildung an Schulen. Sie engagiert sich mit ihrer Arbeit bundesweit für „Schulmusik mit Anspruch“. Seit 2022 verleiht sie zudem den „Deutschen Schulmusikpreis“.