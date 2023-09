Lichtgestalt für das Musikleben: Deutscher Musikrat trauert um sein Ehrenmitglied Eckart Rohlfs

Mit Dr. Eckart Rohlfs ist in dieser Woche ein prägender und inspirierender Gestalter des Musiklebens im Alter von 93 Jahren verstorben. Dem Deutschen Musikrat und seinen Projekten war Rohlfs in vielfacher Weise eng verbunden.



Hierzu Prof. Martin Maria Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates: „Eckart Rohlfs war eine Lichtgestalt für das Musikleben in Deutschland, wie es sie nur selten gibt. Ob als Gründungsmitglied der Jeunesses Musicales im Jahr 1950, Mit-Begründer der neuen musikzeitung 1952, als Mit-Initiator und erster Projektleiter von Jugend musiziert in den 1960er Jahren oder 16 Jahre lang als Mit-Herausgeber des ‚Musik-Almanachs‘ ab 1986, dem vom Deutschen Musikrat publizierten Nachschlagewerk zum institutionalisierten Musikleben in Deutschland: Das Engagement von Eckart Rohlfs für das Musikleben war so vielseitig wie unermüdlich, getragen von einer großen Begeisterung für die Welt der Musik und für das fruchtbare Miteinander, das sie ermöglicht und beflügelt. Der Deutsche Musikrat trauert um sein Ehrenmitglied und wird sein Wirken in Ehren halten.“



Eckart Rohlfs wurde 1929 in Tübingen geboren und prägte als Musikmanager und Musikjournalist ebenso wie durch sein ehrenamtliches Engagement in zahlreichen Gremien und Jurys die Musiklandschaft in Deutschland und darüber hinaus.