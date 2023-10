Impulsgeberin für das Musikleben: Deutscher Musikrat begrüßt Prof. Tabea Zimmermann als Ehrenmitglied

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung in Berlin haben die Mitgliedsverbände des Deutschen Musikrates (DMR) am 21. Oktober 2023 Prof. Tabea Zimmermann zum Ehrenmitglied berufen. Die Bratschistin, die national und international als Solistin und in Kammermusikformationen das Konzertleben prägt und u.a. mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet wurde, ist dem Deutschen Musikrat seit Jahrzehnten eng verbunden. Die Laudatio hielt DMR Präsident Prof. Martin Maria Krüger.Hierzu, Präsident des Deutschen Musikrates: „Der Deutsche Musikrat gratuliert Prof. Tabea Zimmermann herzlich zu ihrer Berufung als Ehrenmitglied. Mit dieser höchsten Auszeichnung, die der Deutsche Musikrat zu vergeben hat, wird Tabea Zimmermanns leidenschaftliches und unermüdliches Engagement für das Musikleben gewürdigt. Die Bratschistin ist vielen Musikrats-Projekten nicht nur als ehemalige Teilnehmerin eng verbunden, sondern hat deren Entwicklung später maßgeblich begleitet und gefördert. Denn Musik machen bedeutet für Tabea Zimmermann – wie für den Deutschen Musikrat – immer auch, Gemeinschaft zu leben, gesellschaftliche Ziele zu verfolgen und Impulse auszusenden für ein besseres Miteinander. Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, sie als Ehrenmitglied an unserer Seite zu wissen.“Mit Prof. Tabea Zimmermann sind derzeit 49 Persönlichkeiten des Musiklebens Ehrenmitglieder im Deutschen Musikrat, darunter acht Frauen. Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums durch die Mitgliederversammlung gewählt. Einen Überblick über alle Ehrenmitglieder finden Sie hier