Im Dialog mit Beethoven

- Bundesjugendorchester und World Youth Choir präsentieren die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven und eine Auftragskomposition von und mit Tan Dun- 24 Teilnehmende stammen aus Baden-Württemberg und bereiten sich in diesen Tagen von zu Hause aus auf die außergewöhnliche Tournee vorDie Auftragskomposition Tan Duns, die der Komponist als eine Ode für den Frieden versteht, ist im Auftrag des Deutschen Musikrates – dem Träger des Bundesjugendorchesters –, der Deutschen Welle und weiteren Partnern entstanden. Darin entwickelt Tan Dun einen Dialog zwischen dem chinesischen Dichter und Philosophen Qu Yuan (ca. 340 – 278 v. Chr.) und Friedrich Schiller (1759 – 1805) sowie zwischen ihm und Ludwig van Beethoven über „die Schönheit des Menschen, die Schönheit des Geistes, die Schönheit der Erde“ (Tan Dun).„Das Projekt ist ein Paradebeispiel für internationalen Austausch und kulturelle Verständigung“, sagt Sönke Lentz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters. Ihm ist es ein Anliegen, dass junge, talentierte Musiker:innen die Möglichkeit erhalten, gemeinsam mit anderen jungen Musizierenden aus aller Welt in Austausch zu kommen, „denn was verbindet besser, als das gemeinsame Tun. Wir haben schon oft erlebt, wie junge Menschen ohne Vorkenntnisse der Sprache oder der Kultur durch die Musik zu einer tollen Verständigungsbasis fanden – oftmals erwuchsen daraus langjährige musikalische Freundschaften“, sagt Lentz.Tan Dun wird die Konzerte in Eltville, Amsterdam, Hamburg und Bonn dirigieren. Jörn Hinnerk Andresen, Professor für Chordirigieren in Salzburg, übernimmt die Leitung der Konzerte in Weikersheim, Bremen, Berlin und Brixen.Diese Konzertreise wird vom Deutschen Musikrat veranstaltet und in Kooperation mit den Internationalen Beethovenfesten Bonn und der Deutschen Welle mit ihrem „Campus-Projekt“ durchgeführt. Unterstützt wird das Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt. Deutschlandweite und internationale Kooperationspartner sind u. a. das Beethovenhaus Bonn, Young Euro Classic, das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Rheingau Musik Festival und das Royal Concertgebouw Amsterdam sowie die Träger des World Youth Choirs: Jeunesses Musicales International, International Federation for Choral Music und European Choral Association. Die Deutsche Welle begleitet das Projekt als Medienpartner.Informationen zur Arbeits- und KonzertphaseTan Dun: „Choral Concerto: NineLudwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9Iris Hendrickx (Sopran)Jo-Pei Weng (Alt)Xavier Moreno (Tenor)Johannes Schendel (Bass)World Youth ChoirBundesjugendorchesterTan Dun (Dirigent)*Jörn Hinnerk Andresen (Dirigent und Einstudierung)28. August, 19:30 Uhr: Weikersheim – TauberPhilharmonie (öffentliche Generalprobe)29. August, 20:00 Uhr: Eltville am Rhein – Kloster Eberbach, Basilika (Rheingau Musik Festival)*30. August, 19:00 Uhr: Eltville am Rhein – Kloster Eberbach, Basilika (Rheingau Musik Festival)*31. August, 20:00 Uhr: Amsterdam (NL) – Concertgebouw 01. September, 18:00 Uhr: Bremen – Die Glocke (Musikfest Bremen)02. September, 20:00 Uhr: Hamburg – Elbphilharmonie (Schleswig-Holstein Musik Festival)*03. September, 20:00 Uhr: Berlin – Gedächtniskirche

05. September, 20:00 Uhr: Brixen (IT) – Dom

07. September, 19:30 Uhr: Bonn – Oper (Beethovenfest Bonn)*Das Bundesjugendorchester (BJO) ist Deutschlands jüngstes Spitzenorchester für Nachwuchsmusiker:innen im Alter von 14 bis 19 Jahren und das Patenorchester der Berliner Philharmoniker. Es wurde 1969 vom Deutschen Musikrat gegründet. Dirigenten wie Andris Nelsons, Ingo Metzmacher oder Kirill Petrenko standen hier bereits am Pult. Seit 2018 ist Sir Simon Rattle Ehrendirigent. Die jungen Musiker:innen qualifizieren sich mit einem Probespiel für die Mitgliedschaft im Bundesjugendorchester. Während der Arbeitsphasen erarbeiten sie anspruchsvolle Kompositionen, darunter auch zeitgenössische Werke und Uraufführungen. Tourneen führten das Orchester durch ganz Europa, nach Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Hauptförderer des Bundesjugendorchesters sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die DekaBank Deutsche Girozentrale, die Mercedes-Benz Group, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, die Stadt Bonn, unisono, die Stiftung Bundesjugendorchester und viele private Förderer.Der World Youth Choir (Weltjugendchor) ist ein internationales Ensemble der besten jungen Chorsänger:innen aus der ganzen Welt. Der 1989 gegründete Chor vereint jährlich bis zu 100 bemerkenswerte junge Talente im Alter von 17 bis 26 Jahren zu einer Proben- und Konzertphase. Durch die Anerkennung als UNESCO-Friedenskünstler (1996–1998), das Mitwirken bei den Olympischen Spielen (1992, 2008) und einer Friedensnobelpreisverleihung (2011) ist er zu einem globalen Symbol für Frieden und Einheit geworden.Der Chor wird jedes Jahr durch ein Online-Vorsingen neu zusammengesetzt, das von einer internationalen Fachjury betreut wird. Während sich die Sänger:innen, Dirigent:innen und Locations jährlich ändern, bleibt der Geist des Weltjugendchors immer erhalten: interkulturelles Verständnis, ein hohes musikalisches Niveau und internationale Freundschaften.Aktuell besteht der Weltjugendchor aus über 1.000 Alumnisänger:innen aus 75 verschiedenen Ländern und ist bei mehr als 300 Konzerten in 37 verschiedenen Ländern aufgetreten. Er basiert auf einem phänomenalen pädagogischen, künstlerischen und sozialen Konzept, das das Leben junger Sänger:innen sowie ihr Publikum, maßgebend beeinflusst.Dieses weltweit einzigartige Ensemble wird durch seine Gründer und Förderer ermöglicht: die European Choral Association – Europa Cantat, der Internationale Verband für Chormusik und JM International. Gemeinsam leiten sie die WYC Foundation, die viele weitere Generationen von Sänger:innen durch den Geist und die Musik des Weltjugendchors inspirieren soll.