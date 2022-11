Hänsel und Gretel im Dirigierkurs

Das Forum Dirigieren ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse junge Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der Dirigentengeneration mit renommierten Dirigentenpersönlichkeiten ermöglicht.Für Dominik Beykirch, Kursleiter und ehemaliger Stipendiat des Forum Dirigieren, hat die Werkauswahl von „Hänsel und Gretel“ gute Gründe: „Hänsel und Gretel‘ ist meiner Meinung nach ein ideales Musiktheaterwerk für Stipendiatinnen und Stipendiaten des Forum Dirigieren, da es anspruchsvolle kapellmeisterliche Herausforderungen mit Musizierfreude und Spiellust vereint. Zudem ist es ein Werk, das durch seine Beliebtheit sehr häufig auf den Spielplänen zu finden ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den Kursteilnehmer*innen nicht nur Auszüge und die Probenarbeit sondern auch eine konzertante Aufführung des Gesamtwerkes mit Solist*innen, Kinderchor und der Staatskapelle Weimar bieten können.“Henri Christofer Aavik (Student, Conservatorium van Amsterdam / Koninklijk Conservatorium Den Haag)Simon Edelmann (Assistenz-Dirigent, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz)Nicolò Foron (Mentored Conductor, Peter Eötvös / ab Feb. 2022 Chef-Assistent des Ensemble Intercontemporain, Paris)Luka Hauser (Student, Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin / Dirigierassistent, Staatsoper Unter den Linden)Subin Kim (Studentin, Hochschule für Musik und Theater Hamburg)Das Forum Dirigieren(ehemals: Dirigentenforum) ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Dirigentengeneration mit renommierten Dirigentenpersönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den Deutschen Dirigentenpreis in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus.