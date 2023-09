German Conducting Award in Köln

Wettbewerbsrunden vom 30. September bis 6. Oktober, ab zweiter Runde öffentlich

Finalkonzert am 7. Oktober in der Kölner Philharmonie – Publikum entscheidet mit

238 Dirigentinnen und Dirigenten hatten sich für eine Teilnahme am Wettbewerb beworben. Nach einer ersten Auswahlrunde wurden für die Teilnahme an der nächsten Runde in Köln nominiert: Carlos Agreda (Kolumbien), Luis Castillo-Briceño (Costa Rica), Anna Castro Grinstein (Argentinien/Spanien), Yury Demidovich (Belarus), Hermes Helfricht (Deutschland), Nathanaël Iselin (Frankreich), Johannes Marsovszky (Deutschland), Liubov Nosova (Russland), Claudio Novati (Italien), Friedrich Praetorius (Deutschland), Matthew Rhodes (Großbritannien), Dayner Tafur-Díaz (Peru).Mitglieder der Vorauswahl-Jury waren: Prof. Dr. Hartmut Haenchen (Dirigent, Vorsitzender der Jury), Enrico Delamboye (Dirigent), Stefan Englert (Geschäftsführender Direktor Gürzenich-Orchester Köln), Sebastian König (Manager und Produzent WDR Sinfonieorchester), Louwrens Langevoort (Intendant der Kölner Philharmonie, Geschäftsführer der KölnMusik GmbH), Hein Mulders (Intendant der Oper Köln), Anna Skryleva (Dirigentin, GMD Theater Magdeburg), Michael Wendeberg (Dirigent). Für die Wettbewerbswoche in Köln kommen Torsten Janicke (1. Konzertmeister Gürzenich-Orchester Köln), Karl-Heinz Lehner (Sänger Oper Köln) und Ye Wu (2. Konzertmeisterin WDR Sinfonieorchester) hinzu.Imwerden drei Finalistinnen und Finalisten auf der Bühne der Kölner Philharmonie mit dem Gürzenich-Orchester, dem Ensemble der Oper Köln und dem WDR Sinfonieorchester zu erleben sein. Im Einzelnen werden folgende Preise vergeben: 1. Preis: 15.000 € gestiftet von der Stadt Köln (10.000 €) und von der Oscar und Vera Ritter-Stiftung (5.000 €), 2. Preis: 10.000 €, 3. Preis: 5.000 € gestiftet von der Ursula-Lübbe-Stiftung, Kurt-Masur-Publikumspreis: 3.000 € gestiftet vom Internationalen Kurt-Masur-Institut und ein Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks: 500 € (Notengutschein) gestiftet vom Bärenreiter-Verlag.