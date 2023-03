German Conducting Award: Bewerbungsphase startet

Bewerben können sich Dirigentinnen und Dirigenten aller Nationen, die 33 Jahre und jünger sind. Aus den eingegangenen Bewerbungen und Videos wählen Mitglieder der Jury bis Ende Juni zehn Kandidatinnen und Kandidaten aus, die am Wettbewerb um den German Conducting Award 2023 in Köln teilnehmen. Zur Jury gehören: Prof. Dr. Hartmut Haenchen (Vorsitz), Enrico Delamboye, Stefan Englert, Michael Wendeberg, Sebastian König, Louwrens Langevoort, Hein Mulders, Anna Skryleva und je eine Vertreterin oder ein Vertreter des WDR Sinfonieorchesters, des Gürzenich Orchesters Köln und des Ensembles der Oper Köln. Zwei weitere Dirigentinnen oder Dirigenten werden sich über ihre erfolgreiche Teilnahme am Forum Dirigieren für den German Conducting Award qualifizieren.Das Finalkonzert des Wettbewerbs ist am Samstag, 7. Oktober 2023, um 20 Uhr. An diesem Abend werden drei Finalistinnen und Finalisten auf der Bühne der Kölner Philharmonie mit dem Gürzenich-Orchester Köln, dem Ensemble der Oper Köln und dem WDR Sinfonieorchester zu erleben sein. Am Ende des Abends werden mit den Stimmen der Jury, der Orchestermusikerinnen und -musiker und des Publikums die Gewinner benannt und gekürt. Im Einzelnen werden folgende Preise vergeben: 1. Preis: 15.000 €, u.a. gestiftet von der Stadt Köln, 2. Preis: 10.000 €, 3. Preis: 5.000 € und Kurt Masur Publikumspreis: 3.000 €.Alle Informationen zum Wettbewerb und der Bewerbung unter https://www.forum-dirigieren.de/german-conducting-award