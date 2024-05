Forum Dirigieren beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb Zwickau

Unter der Leitung von Howard Arman erarbeiten die Stipendiaten Johannes Honecker (Köln) und Nikolaas Schmeer (Weimar) gemeinsam mit einem Projektchor, den Clara-Schumann-Philharmonikern Plauen-Zwickau sowie Solist:innen chorsinfonische Werke Robert Schumanns, die im Eröffnungskonzert des Wettbewerbs am 6. Juni 2024 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ (Leipziger Str. 182, 08058 Zwickau) erklingen. Konzertkarten sind erhältlich in der Tourist Information Zwickau sowie im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“, an der Theater-Kasse sowie in allen CTS-Vorverkaufsstellen bzw. www.eventim.de und www.theater-plauen-zwickau.de Der Meisterkurs ist in drei Probenphasen geteilt: Mit dem Projektchor des VDKC (bestehend aus insgesamt 117 Sänger:innen der Robert-Franz Singakademie Halle, der Chorvereinigung Sachsenring Zwickau und dem Symphonischen Chor Hamburg) wird vom 10. bis 12. Mai 2024 in Halle geprobt. Vom 22. bis 23. Mai schließen sich Proben mit den Clara-Schumann-Philharmonikern Plauen-Zwickau an. Ab dem 31. Mai wird gemeinsam mit allen Beteiligten in Zwickau geprobt.Alle Kurseinheiten in Zwickau sind öffentlich und können kostenfrei besucht werden:Aula der Pestalozzischule Seminarstr 3, 08058 Zwickau19–22 Uhr Kurs mit Chor und Klavier10-12.30 Uhr Kurs mit Chor und Klavier17-19 Uhr Kurs mit Chor und Klavier10-12.30 Uhr Kurs mit Chor, Solisten und Orchester14-16.30 Uhr Kurs mit Chor, Solisten und OrchesterProbenleitung: Howard Arman und Stipendiaten des Forum Dirigieren (Johannes Honecker, Nikolaas Schmeer)Hier kann „live“ die Ausbildung von jungen Nachwuchsdirigent:innen verfolgt werden, während sich die feinen Unterschiede zwischen ihnen in Probenarbeit und Interpretation zeigen.Mit Howard Arman als Gesamtleiter dieses Projekts konnte ein sehr erfahrener und versierter Experte gewonnen werden, der sich sowohl als Interpret Schumannscher Musik als auch als Chordirigent renommierter Chöre wie des MDR-Rundfunkchores und des Chores des Bayerischen Rundfunks sowie als Dozent internationalen Ruhm erworben hat. Seinen Proben geht die Einstudierung im Vorfeld durch die Chorleiter:innen und Ekkehard Klemm voraus, Präsident des Verbandes Deutscher KonzertChöre, Professor für Dirigieren und ehemaliger Rektor der Hochschule für Musik Dresden sowie Chefdirigent der Elblandphilharmonie.Robert Schumann (1810-1856):Vom Pagen und der Königstochter op. 140Des Sängers Fluch op. 139Der Königssohn op. 116Ouvertüre über das Rheinweinlied op. 123Solist:innen:Carolina Ullrich (Sopran), Henriette Gödde (Alt), Zhuohan Sun (Tenor), Jonathan Michie (Bariton), Andrey Valiguras (Bass)Chor:Projektchor des VDKC (Robert-Franz-Singakademie Halle/Saale, Chorvereinigung Sachsenring Zwickau und Mitglieder des Symphonischen Chores Hamburg)Orchester:Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen-ZwickauChoreinstudierung:Ekkehard Klemm, Andreas Reuter, Simon FröhlichDirigenten:Johannes Honecker, Nikolaas Schmeer, Howard ArmanDiese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes sowie des Landes Sachsen-Anhalt.