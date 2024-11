Familienstiftung Ernst Edler von Schuch vergab zum zehnten Mal Förderpreis

Die Familienstiftung Ernst Edler von Schuch vergab am 24. November 2024 zum zehnten Mal den mit 2.000,- € dotierten Ernst von Schuch-Förderpreis. Der diesjährige Preisträger ist der junge Dirigent Giulio Cilona, Stipendiat im Förderprogramm Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats. Das Preisgeld stellte der Urenkel von Ernst und Clementine von Schuch, Dr. Bernt-Christoph Lämmel, zur Verfügung.



Der 10. Preis ist, auch aufgrund des 110. Todestages von Ernst von Schuch, ein besonderer Preis und wurde aus diesem Anlass in der Semperoper vergeben. Die Preisvergabe fand im Anschluss an die Aufführung der Oper „Intermezzo“ von Richard Strauss, uraufgeführt 1924 in Dresden unter Mitwirkung von Liesel von Schuch als Kammerjungfer Anna, auf der Bühne der Semperoper statt. Die Laudatio hielt der Juryvorsitzende Roland Kluttig. Danach konnte die Stiftung mehr als 140 Gäste zu einem Empfang im Rundfoyer der Semperoper begrüßen.



Initiiert von Brigitte Bela, einer Enkelin Ernst von Schuchs, vergibt die Schuch-Stiftung den Förderpreis als Geldpreis bereits seit zehn Jahren. Stets mit Spenden enthusiastischer Musikfreundinnen und Musikfreunde unterlegt, würdigt er jede Preisträgerin und jeden Preisträger speziell als junges Nachwuchstalent und unterstützt erste Karriere-Schritte. Die Auswahl erfolgt in Kooperation mit dem Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats. Bei zwei gleichermaßen qualifizierten Kandidaten finden soziale Gesichtspunkte Berücksichtigung.



Eine fünfköpfige Jury unter Vorsitz von Roland Kluttig traf gemeinsam mit der Sprecherin der Familienstiftung, Martina Damm, die Auswahl unter sieben Kandidatinnen und Kandidaten. Im Rahmen des Abschlussdirigierens für die 2. Förderstufe des Forum Dirigieren mit dem Philharmonischen Orchester Gießen im Juni dieses Jahres wurde Giulio Cilona auserkoren.



Giulio Cilona, Jahrgang 1995, derzeit Kapellmeister an der Deutschen Oper Berlin, überzeugte in seinem Konzert-Dirigat in Gießen mit musikantischer Leichtigkeit, gepaart mit fundiertem Wissen über die Komposition sowie exakter Partiturkenntnis und einer klaren Vorstellung von der Idee der Musik. Musiker:innen wie Zuhörer:innen zog er mit der Fähigkeit, genauestens entlang der Komposition zu arbeiten, fein ziselierte Klangbilder zu entwickeln und die Musik mit Mimik, Gestik und verbal zu „leben“, in seinen Bann. Innere Autorität, gepaart mit Erfahrung und Wissen, detaillierte klare Erläuterungen und Umsetzung seiner Idee der Komposition waren eine Bereicherung für Jury wie Orchester, das begeistert und präzise seinen Vorgaben folgte und feinfühlig musizierte.



Giulio Cilona ist ein sehr vielseitiger Künstler, der schon als Pianist verschiedene Auszeichnungen erhielt und auch als Komponist in Erscheinung trat und bereits mehrfach eigene Werke dirigierte. In der aktuellen Spielzeit leitete er die Sächsische Staatskapelle erfolgreich in mehreren Aufführungen der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart in der Semperoper Dresden.



Seit 2021 ist er Stipendiat des Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats, des Förderprogramms für den dirigentischen Spitzennachwuchs. Dadurch konnte er u.a. mit der Badischen Staatskapelle Karlsruhe, den Neubrandenburger Philharmonikern und den Bad Reichenhaller Philharmonikern konzertieren. Im Rahmen seiner Ausbildung war er auch als Gast-Dirigent diverser Opernaufführungen u.a. an der Opéra de Nancy, an der Opéra Royal de Wallonie, am Staatstheater Mainz, an der Oper Köln und beim Buxton Festival in Großbritannien tätig.



Die Familienstiftung Ernst Edler von Schuch, gegründet im Oktober 2011 in Dresden, ist bestrebt, mit der Vergabe dieses Förderpreises den dirigentischen Nachwuchs zu unterstützen. Damit soll die Erinnerung an den großen Dirigenten Ernst von Schuch in Dresden verankert und in die Zukunft getragen werden, getreu dem Motto Ernst von Schuchs: „Es ist nicht meine Art, stehen zu bleiben“.

