Emotionen der Spätromantik

Kaum eine Musik zeigt mehr Emotionen als die der Spätromantik – und steht damit den jungen Orchestermitgliedern sehr nah. Mit Richard Wagners Vorspiel und Isoldes Liebestod aus seiner Mammutoper „Tristan und Isolde“ und Richards Strauss‘ Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ mit ihren majestätischen Paukenschlägen stehen zwei monumentale Werke der Spätromantik auf dem Programm und umrahmen Alma Mahlers Sieben Liedern, arrangiert für großes Orchester von Colin und David Matthews. Trotz des „Kompositionsverbots“ ihres Ehemanns Gustav war Alma eine starke Persönlichkeit, in deren Umfeld sich das künstlerische „Who’s who“ ihrer Zeit traf. Ihre Bedeutung als eigenständige Künstlerin, Netzwerkerin, Managerin und Inspiratorin wird erst nach und nach erkannt und gewürdigt. Welche Bedeutung Vorbilder für junge Menschen haben, ist hinlänglich bekannt. Auch der Dirigent Elias Grandy gehört durch seine unnachgiebige Suche nach Wahrhaftigkeit, Werktreue und Wärme in der Musik dazu und zog auf zwei großen vergangenen Tourneen das Bundesjugendorchester und das Publikum in seinen Bann.AltDirigentVorspiel und Isoldes Liebestod aus „Tristan und Isolde“Sieben Lieder (Arr. Colin und David Matthews)„Also sprach Zarathustra“ op. 3005. April, 20:00 Uhr: Köln – Philharmonie 06. April, 19:00 Uhr: Wiesloch – Palatin 07. April, 18:00 Uhr: Villingen-Schwenningen – Franziskaner Konzerthaus 09. April, 11:00 Uhr: Hamm – Kurhaus Bad Hamm, Schulkonzert (nicht öffentlich)09. April, 19:30 Uhr: Hamm – Kurhaus Bad Hamm 10. April, 19:00 Uhr: Osnabrück – OsnabrückHalle (Euregio Musik Festival)