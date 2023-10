Drei Finalisten beim German Conducting Award 2023 stehen fest

Mit seinen Preisgeldern und umfangreichen Fördermaßnahmen gilt der German Conducting Award des Forum Dirigieren, ein Projekt des Deutschen Musikrates, als eine der höchstdotierten Auszeichnungen für junge Dirigentinnen und Dirigenten in Europa. Im Einzelnen werden folgende Preise vergeben: 1. Preis: 15.000 € gestiftet von der Stadt Köln (10.000 €) und der Oscar und Vera-Ritter-Stiftung (5.000 €), 2. Preis: 10.000 €, 3. Preis: 5.000 € gestiftet von der Ursula-Lübbe-Stiftung und Kurt-Masur-Publikumspreis: 3.000 € gestiftet vom Internationalen Kurt Masur-Institut.Mitglieder der Jury sind: Prof. Dr. Hartmut Haenchen (Dirigent, Vorsitzender der Jury), Enrico Delamboye (Dirigent), Stefan Englert (Geschäftsführender Direktor Gürzenich-Orchester Köln), Torsten Janicke (1. Konzertmeister Gürzenich-Orchester Köln), Sebastian König (Manager und Produzent WDR Sinfonieorchester), Louwrens Langevoort (Intendant der Kölner Philharmonie, Geschäftsführer der KölnMusik GmbH), Karl-Heinz Lehner (Sänger Oper Köln), Hein Mulders (Intendant der Oper Köln), Anna Skryleva (Dirigentin, GMD Theater Magdeburg), Michael Wendeberg (Dirigent) und Ye Wu (2. Konzertmeisterin WDR Sinfonieorchester).Der German Conducting Award ist ein vom Deutschen Musikrat in Partnerschaft mit der Kölner Philharmonie, der Oper Köln, dem Gürzenich-Orchester Köln und dem WDR Sinfonieorchester ausgetragener internationaler Wettbewerb für junge Dirigentinnen und Dirigenten, der gleichermaßen die Gattungen Oper und Konzert im Repertoire vertritt.Das Forum Dirigieren (ehemals: Dirigentenforum) ist das Förderprogramm des Deutschen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs in Deutschland. In den Sparten Orchester- und Chordirigieren werden durch Meisterkurse Talente gefördert und die künstlerische Begegnung der jungen Dirigentengeneration mit renommierten Dirigentenpersönlichkeiten ermöglicht. Die Stipendiaten des Forum Dirigieren durchlaufen ein umfangreiches Arbeitsprogramm mit professionellen Orchestern und Chören. Die Vermittlung von Assistenzen, Förderkonzerten, Preisen und Stipendien ist weiterer Bestandteil der Förderung. Das Forum Dirigieren richtet außerdem den German Conducting Award (ehemals: Deutscher Dirigentenpreis) in Köln und den Deutschen Chordirigentenpreis in Berlin aus. Finanziell wird das Forum Dirigieren von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder getragen. Weiterhin fördern die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, unisono - Deutsche Musik- und Orchestervereinigung, die Deutsche Orchester-Stiftung sowie der Freundeskreis Forum Dirigieren e.V. regelmäßig das Projekt.