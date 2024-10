Der Deutsche Musikrat begrüßt Martin Eifler, Prof. Christian Höppner und Lothar Zagrosek als neue Ehrenmitglieder

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung in Berlin haben die Mitgliedsverbände des Deutschen Musikrats (DMR) am 19. Oktober 2024 Martin Eifler, Prof. Christian Höppner und Lothar Zagrosek als Ehrenmitglieder berufen. Martin Eifler engagierte sich über Jahrzehnte auf Bundesebene für die Musikpolitik, 2010-2024 als Leiter des Referats für Musik, Theater, Tanz und Sonderbereiche der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien. Die Laudatio auf ihn hielt DMR Vizepräsidentin Prof. Dr. Ulrike Liedtke. Prof. Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrats, prägte als Generalsekretär des Deutschen Musikrats von 2004 bis 2024 das deutsche Musikleben mit seiner richtungsweisenden musikpolitischen Arbeit. Seine Laudatio hielt Vizepräsident Prof. Udo Dahmen. Der Dirigent Lothar Zagrosek ist national und international einer der bedeutendsten und prägendsten Dirigenten der letzten Jahrzehnte. Dem Deutschen Musikrat ist er insbesondere als langjähriger Beiratsvorsitzende des Forum Dirigieren verbunden. Die Laudatio auf Lothar Zagrosek hielt DMR Präsident Prof. Martin Maria Krüger.Hierzu, Präsident des Deutschen Musikrats: „Der Deutsche Musikrat gratuliert seinen neuen Ehrenmitgliedern Martin Eifler, Prof. Christian Höppner und Lothar Zagrosek herzlich zu ihrer Berufung! Ihr großes und jahrzehntelanges Engagement, ihr bedingungsloser und wirkmächtiger Einsatz für das Musikleben und die Musikpolitik stärken unser Kulturleben auf beispiellose Art. Der Deutsche Musikrat freut sich und fühlt sich geehrt, mit seinen Ehrenmitgliedern in besonderer Weise verbunden zu sein.“Mit den drei neu Berufenen sind derzeit 47 Persönlichkeiten des Musiklebens Ehrenmitglieder im Deutschen Musikrat. Einen Überblick über alle Ehrenmitglieder, die auf Vorschlag des Präsidiums durch die Mitgliederversammlung gewählt werden, finden Sie hier